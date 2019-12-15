В соцсетях обсуждают «Новогодний патруль» на улицах Благовещенска (видео)

Фото: кадр видео

15 декабря в социальных сетях появились необычные видео, снятые в Благовещенске. На них запечатлена карета, разъезжавшая по дорогам общего пользования.

В карете, запряженной лошадью, сидят Дед Мороз и Снегурочка. Необычный транспорт видели в районе перекрестка Игнатьевское шоссе – Студенческая, указывает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus. «Новогодний патруль», – написал один из пользователей. «А что вы хотели, вы цены на бензин видели?» – шутят другие. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Благовещенск💠 (@best.blg) 14 Дек 2019 в 8:36 PST Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

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#Новый год #праздники #транспорт

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Александр Авдеев