СМИ: работающим пенсионерам могут вчинить штраф до 120 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

Если работающие пенсионеры нарушают закон, им придется заплатить серьезный штраф. Об этом заявила зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Также пенсионеров могут ждать исправительные работы либо лишение свободы до двух лет.

Ранее PRIMPRESS писал, что если пенсионер подрабатывает, но при этом получает пенсию с индексацией или еще какие-нибудь надбавки к пенсии, его могут привлечь к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. ПФР регулярно подает в суд на таких пенсионеров и отсуживает в итоге крупные суммы. Пискунова поддержала наличие таких штрафов для работающих пенсионеров – в некоторых случаях санкция доходит до 120 тысяч рублей.

«Можно быть недовольным, можно возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию – это незаконно», – сказала она агентству Ura.ru.

Она добавила, что сама является пенсионеркой, но при этом официально работает. Таким образом, она недополучает сейчас около четырех тысяч руб. в месяц, но закон есть закон. «Я категорически против серой зарплаты. Ведь пенсионер получает и зарплату меньше, и социальных гарантий на такой работе тоже нет», – добавила зампред президиума союза.