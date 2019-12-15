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15декабря
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сегодня, 12:59 5

СМИ: работающим пенсионерам могут вчинить штраф до 120 тысяч рублей

СМИ: работающим пенсионерам могут вчинить штраф до 120 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Если работающие пенсионеры нарушают закон, им придется заплатить серьезный штраф. Об этом заявила зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Также пенсионеров могут ждать исправительные работы либо лишение свободы до двух лет.

Ранее PRIMPRESS писал, что если пенсионер подрабатывает, но при этом получает пенсию с индексацией или еще какие-нибудь надбавки к пенсии, его могут привлечь к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. ПФР регулярно подает в суд на таких пенсионеров и отсуживает в итоге крупные суммы. Пискунова поддержала наличие таких штрафов для работающих пенсионеров – в некоторых случаях санкция доходит до 120 тысяч рублей.

«Можно быть недовольным, можно возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию – это незаконно», – сказала она агентству Ura.ru.

Она добавила, что сама является пенсионеркой, но при этом официально работает. Таким образом, она недополучает сейчас около четырех тысяч руб. в месяц, но закон есть закон. «Я категорически против серой зарплаты. Ведь пенсионер получает и зарплату меньше, и социальных гарантий на такой работе тоже нет», – добавила зампред президиума союза.

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#закон #налоги #пенсии

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    48 минут назад

    хорошо защищает права пенсионеров чиновница

  • Maikl

    Maikl
    39 минут назад

    Сразу видно, отстаивает права пенсионеров!!

  • ay

    ay
    29 минут назад

    Право богатеев не платить высокие налоги уже отстояли. Право пенсионеров уплатить вшивые 120 тыщ штрафа, похоже, уже тоже.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    18 минут назад

    есть работа. на которой можно сидеть хоть до ста лет. и это работа не шофера. не шахтера. не педагога. не штукатура. легко на работе чиновника так рассуждать. сиди себе на непыльной работе. в пример себя подавай. вот я какая. молодец. вся такая честная. недополучаю. и работаю. работа работе рознь. пенсия пенсии рознь

  • Oksana2015

    Oksana2015
    6 минут назад

    "Добрая" тетенька!!!

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