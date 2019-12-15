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На Восточном начинается монтаж второго стартового стола для «Ангары»

На Восточном начинается монтаж второго стартового стола для «Ангары»
Фото: Амур.инфо

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола. Об этом сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ Сергей Костарев. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру.

«Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей. Все оборудование, которое изготовляется и поставляется, является уникальным»,— сказал Костарев.

Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. В изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, ранее участвовавших в строительстве Байконура, Плесецка, а также и первого стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном. Все технологическое оборудование для строительства второй очереди космодрома будет поставлено в 2021 году.

Первый пуск с нового стартового стола под ракету «Ангара» запланирован на август 2023 года. Его строительство обойдется в 38 миллиардов рублей, а технологическое оборудование еще в 27,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант».

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#космодром #строительство

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