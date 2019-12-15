Министр просвещения РФ: четверть школ отказалась от гаджетов на уроках

Почти в четверти российских школ запретили мобильники на уроках. Это 10 тысяч 628 образовательных учреждений, рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

«Впервые в этом году сразу три ведомства – Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса. Мы отправили эти рекомендации во все регионы: школы могли последовать нашим советам и закрепить их в своем уставе. Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение», – сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Он добавила, что от гаджетов отказались все школы в Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области. «Камчатский край – 37,5 %, Магаданская область – 53,3 %, Пермский край – 58,8 %, Республика Марий Эл – 63,8 %, Удмуртская Республика – 60,9 %, Кемеровская область – 67,3 %, Курганская область – 50,9%, Свердловская область – 65,3 %. Это абсолютно проверенные данные», – перечислила Васильева.

В ходе социологического опроса, по данным министерства просвещения, 61 % школьников, 89 % родителей, и 90 % педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов во время уроков, пишет «Российская газета». Три четверти опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения.

«Наверное, это правильная история, потому что так ты показываешь пример детям. Уверена, что в ближайшее время к нам подключится еще больше школ. Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», – подытожила Ольга Васильева.