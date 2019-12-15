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15декабря
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Министр просвещения РФ: четверть школ отказалась от гаджетов на уроках

Министр просвещения РФ: четверть школ отказалась от гаджетов на уроках
Фото: pixabay.com

Почти в четверти российских школ запретили мобильники на уроках. Это 10 тысяч 628 образовательных учреждений, рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

«Впервые в этом году сразу три ведомства – Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса. Мы отправили эти рекомендации во все регионы: школы могли последовать нашим советам и закрепить их в своем уставе. Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение», – сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Он добавила, что от гаджетов отказались все школы в Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области. «Камчатский край – 37,5 %, Магаданская область – 53,3 %, Пермский край – 58,8 %, Республика Марий Эл – 63,8 %, Удмуртская Республика – 60,9 %, Кемеровская область – 67,3 %, Курганская область – 50,9%, Свердловская область – 65,3 %. Это абсолютно проверенные данные», – перечислила Васильева.

В ходе социологического опроса, по данным министерства просвещения, 61 % школьников, 89 % родителей, и 90 % педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов во время уроков, пишет «Российская газета». Три четверти опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения.

«Наверное, это правильная история, потому что так ты показываешь пример детям. Уверена, что в ближайшее время к нам подключится еще больше школ. Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», – подытожила Ольга Васильева.

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#дети #образование #технологии #школа

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  • Картина маслом

    Картина маслом
    31 минута назад

    Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», – подытожила Ольга Васильева. После данных слов, можно и нужно смело увольнять Ольгу Васильеву. Потому что гаджеты не раз помогали Российским школьникам и учителям, преподавателям, студентам фиксировать различного рода грубые нарушения дисциплины, преступления прямо во время уроков, видео и фото фиксации физического насилия на школьных мероприятиях на территории образовательных учреждений, а так же телефоны не раз помогали учащимся вызывать полицию, скорую помощь, МЧС, службы оперативного реагирования для предотвращения преступлений, задержания лиц, нарушающих закон и так далее. На сегодняшний день образовательные учреждения всех уровней, а вернее учащиеся и преподавательский состав не защищены от преступников, не смотря на имеющуюся в учреждениях охрану и систему безопасности, а следовательно в критической ситуации, (практика показывает что это именно так), гаджеты могут помогать в предотвращении преступления, задержания преступника, быть доказательством в суде, просто необходимы для оперативного вызова компетентных органов в экстренных случаях. Часто родители, родственники учащихся звонят, пишут смс для того что бы знать где именно находится их ребёнок, родственник и имеют на это полное право.

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