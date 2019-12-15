В Тындинском районе при пожаре чуть не сгорели два автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Вечером 14 декабря в поселке Олекма Тындинского района загорелся гараж. Пожарным, отправившимся на вызов, удалось спасти два автомобиля, находившихся в момент пожара в постройке.

«Сообщение о пожаре поступило вечером. Через две минуты сотрудники пожарного поста села, в составе трех человек и одной единицы техники, прибыли на место. В течение восьми минут открытое горение ликвидировали, гараж отстояли», – сообщают в пресс-службе амурского управления МЧС. Огонь повредил стену строения изнутри на площади 10 квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#пожары #транспорт

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Любовь Чуприна