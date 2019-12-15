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После Нового года в России исчезнут некоторые льготы

После Нового года в России исчезнут некоторые льготы
Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года в России отменят ряд льгот. Так, исчезнут ежемесячные компенсации, которые выплачивают отдельным категориям граждан, в частности, матерям и студентам. Изменения также коснутся малых предпринимателей.

С начала нового года отменяется компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также студенты и аспиранты, взявшие академический отпуск по медицинским показаниям. «Вместе с отменой выплат в силу вступят новые поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно данным поправкам, с 2020 года семья, доход которой меньше двух прожиточных минимумов, при рождении первого и последующего ребенка смогут получать пособие, размер которого равен средней зарплате. Выплаты будут осуществиться, пока ребенку не исполнится три года. Ранее на такую компенсацию могли рассчитывать только семьи с тремя и более детьми.

Кроме того, с 1 января 2020 года наступит отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД). Уход от налога будет осуществляться в два этапа. В первую очередь, ограничения затронут предпринимателей, которые осуществляют сбыт маркированной продукции: лекарств, меховых изделий и обуви. С января 2021 года ЕНВД отменят полностью. Есть опасения, что из-за его отмены налоговая нагрузка при переходе на альтернативные налоговые режимы может вырасти до 50 %, из-за чего представители малого бизнеса начнут уходить в теневой сектор, пишет URA.RU.

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#дети #закон #налоги #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Туська

    Туська
    3 часа назад

    А что ж так не точно написали. Выплаты будут положены только на первого и второго ребенка (418-ФЗ), при этом мало того что будут зависеть от доходов семьи, так и на первого будет платить соц.защита из федерального бюджета, а на второго выплаты будут производиться из средств материнского капитала. Где справедливость? Почему учитываются только первые и вторые дети? И вообще, эти 50 рублей получали работающие матеря от работодателя, все перевернули с ног на голову.

  • Рамзай

    Рамзай
    3 часа назад

    К черту все льготы! Нужны достойные заработные платы и пенсии. Не фиг нас держать в узде льготами, которые можно отменять.

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