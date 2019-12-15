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сегодня, 09:23 17

В России хотят вернуть пиво на стадионы

В России хотят вернуть пиво на стадионы
Фото: pixabay.com

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. В начале декабря проект закона был одобрен комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, правительство России также поддержало инициативу.

В законопроекте предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время официальных спортивных соревнований по футболу (за исключением детско-юношеских матчей). Продавать эти напитки смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организаторами соревнований.

Также в проекте закона говорится, что полученные доходы должны будут направляться на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. «Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу»,— указывается в пояснительной записке к документу.

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов» из-за этого. В ноябре 2018 года за снятие запрета выступил и министр спорта Павел Колобков, сообщает «Коммерсант».

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#российская власть #спорт

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    4 часа назад

    это правильно-ещё бы вернули футбольный клуб Амур-но у губера на это кишка тонка

  • zeya28

    zeya28
    4 часа назад

    Имхо.Это неправильно, это никак не поможет справиться с недостойным поведением некоторых болельщиков и вряд ли повлияет на качество игры.

  • lev4ik

    lev4ik
    4 часа назад

    Эх,кто бы вернул футбол на стадионы!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Если вернут, будет "полный финиш". Правители не задумываются, о том, что если сейчас бывают стычки между фанатами, причём "трезвыми" (как во время матча,так и после) то, что будет твориться с "напивенными"? Или для ВСЕХ чиновников самое главное деньги? И второе. Каким образом они будут вычислять "... полученные доходы должны будут направляться на развитие профессионального и детско-юношеского спорта..."?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Бизнес, ничего личного! Запах наживы рулит всем, так и спортсменам по стаканчику,-нам не привыкать к допингу...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Пивнушки заполонили город, а тут еще пропаганда спиртного на стадионах, эх страна...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    lev4ik

    Эх,кто бы вернул футбол на стадионы!



    Рулить проще пьяной нацией, нежели спортивной.

  • С форума

    С форума
    2 часа назад

    Комитет по физической культуре и спорту одобрил употребление пива, да еще и на стадионах. Пусть еще и наркотики одобрят, игра у них будет в ярких красках.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Во всем мире это распространенная практика, для того и есть слежение, омон, стюарды на стадионе.

    Все идет к фан ай ди, а это значит могут закрыть вход на стадион для начала на год.

    Мат, фаера, шизу никто не искоренит на стадионах.

    Ну а пиво не обязательно продавать неограниченное количество, на 1 билет пару-тройку стаканов.

    Кто не хочет пить, тому и пивнушки глаз не мозолят.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    Это решение кого-то удивит? И так понятно, чьи интересы отстаивает Госдума...

  • С Новым Годом

    С Новым Годом
    1 час назад

    Думаю,и сейчас пей спокойно.

    Перелей пиво в бутылку Кока-колы да не менжуйся.

    Так хоть легализуют.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    59 минут назад

    А ещё можно в пиво водку добавлять. Тогда вообще интересно футбол смотреть становится.

  • колесо

    колесо
    58 минут назад

    Дебилизм полный. Почему то молчат, а туалеты на стадионе откроют? Ну или отремонтируют хотя бы?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    45 минут назад

    Gangstarr написал:

    "Кто не хочет пить, тому и пивнушки глаз не мозолят.", только всё вокруг в продуктах переработки пива, как-то так..

  • Gangstarr

    Gangstarr
    37 минут назад

    Кузьмич93Gangstarr написал:

    "Кто не хочет пить, тому и пивнушки глаз не мозолят.", только всё вокруг в продуктах переработки пива, как-то так..


    Районы разные бывают, собственно как и население.

  • karlik nos

    karlik nos
    15 минут назад

    Стадионы для спорта, а пивнушки для пива... Водочку тоже можно разрешить, да с таранькой под пивко и жирными вонючими ручонками за поручни, сиденья и ручки дверей в туалете мммммм... Уже бегу на стадион

  • С Новым Годом

    С Новым Годом
    12 минут назад

    karlik nos

    Стадионы для спорта, а пивнушки для пива... Водочку тоже можно разрешить, да с таранькой под пивко и жирными вонючими ручонками за поручни, сиденья и ручки дверей в туалете мммммм... Уже бегу на стадион



    Это шоу для посонов попроще(шутка).

    Им на такие мелочи тащем-то плевать.

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