В России хотят вернуть пиво на стадионы

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. В начале декабря проект закона был одобрен комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, правительство России также поддержало инициативу.

В законопроекте предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время официальных спортивных соревнований по футболу (за исключением детско-юношеских матчей). Продавать эти напитки смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организаторами соревнований.

Также в проекте закона говорится, что полученные доходы должны будут направляться на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. «Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу»,— указывается в пояснительной записке к документу.

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов» из-за этого. В ноябре 2018 года за снятие запрета выступил и министр спорта Павел Колобков, сообщает «Коммерсант».