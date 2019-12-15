Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:05 1

Ветер и небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 15 декабря

Ветер и небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 15 декабря
Фото: pixabay.com

15 декабря в южных и центральных районах Амурской области без существенных осадков. Дует юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, его скорость до 8 метров в секунду. Местами он усилится до 13 метров в секунду.

Столбики термометров покажут 7…12 градусов мороза.

По северным районам региона местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, его скорость 2…7 метров в секунду. Температура – минус 9…14 градусов, по крайним районам она достигнет отметок минус 19…24.

В Благовещенске переменная облачность, преимущественно без осадков. Дует юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 6…11 метров в секунду. Температура до минус 8 градусов.

На дорогах области и города местами сохраняется снежный накат и гололедица.

Просмотров всего: 269

#погода

распечатать


Общество 1

Тепло и без существенных осадков: прогноз погоды в Приамурье на 15 декабря

Общество 1

Теплый зимний день: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря
Общество 1

На севере Амурской области – до 39 градусов мороза: прогноз погоды на 14 декабря
Общество

Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь