Ветер и небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 15 декабря

15 декабря в южных и центральных районах Амурской области без существенных осадков. Дует юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, его скорость до 8 метров в секунду. Местами он усилится до 13 метров в секунду.

Столбики термометров покажут 7…12 градусов мороза.

По северным районам региона местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, его скорость 2…7 метров в секунду. Температура – минус 9…14 градусов, по крайним районам она достигнет отметок минус 19…24.

В Благовещенске переменная облачность, преимущественно без осадков. Дует юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 6…11 метров в секунду. Температура до минус 8 градусов.

На дорогах области и города местами сохраняется снежный накат и гололедица.