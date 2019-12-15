Около 3,5 миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Временный запрет на выезд из страны из-за долгов действует для около 3,5 миллиона россиян. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ, что число невыездных должников в России может достичь 25 миллионов человек. «ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян», – заявили в службе.

Как сообщает «Парламентская газета», из 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из страны 1,4 миллиона, или 40 %, действуют в отношении должников по алиментам.

При этом число должников, ограниченных в праве выезда в 2019 году, даже уменьшилось: на 1 июля в черном списке значились 3,58 миллиона человек.