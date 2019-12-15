Гороскоп 15 декабря: Рыбам стоит остановиться, Львы воспользуются интуицией

Восход Солнца: 08:22

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Интуиция поможет Овнам распознать людей, а предприимчивость, осмотрительность и корректность — наладить взаимопонимание с начальством или чиновниками. У Вас появятся прекрасные возможности для продвижения вверх по служебной лестнице. Вероятно, Вы обретете новых партнеров или влиятельных покровителей, с помощью которых сможете продвинуться к намеченной цели.

Телец. Хороший день во всех отношениях. Ваша активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком.

Близнецы. Необходимо окунуться с головой в работу, с ней могут быть некоторые осложнения. Профессиональная деятельность потребует больших усилий, свежего взгляда на привычные обязанности, новых решений. Четко и обстоятельно продумайте план действий на этот день.

Рак. День символизирует трансформацию половой энергии. Сексуальная активность заметно снизится. Ссоры и взаимные обиды могут развести Вас с партнером по разные стороны баррикады. К вечеру отношения с окружающими будут приходить в норму.

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Лев. Сегодня Вы почувствуете, что разумная добрая сила покровительствует Вам. У некоторых это ощущение может вызвать эйфорию или заблуждения на свой счет. Возможно, Вы получите неожиданную помощь и поддержку от старых друзей или родственников. В решении важных дел положитесь на интуицию и терпение.

Дева. Жизненный потенциал на высоком уровне. Усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения. Вероятно, все, за что бы Девы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете найти выход. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Вас ожидают деловые и личные свидания. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок.

Весы. Этот день может оказаться противоречивым и двойственным. Сконцентрировавшись на себе, вы можете сорить деньгами и заниматься самообманом. Не все смогут разделить Вашу неоправданную эйфорию. Во второй половине дня она может смениться угнетенным состоянием.

Скорпион. В этот день Вам не следует жизненные проблемы принимать близко к сердцу. Головные боли сегодня могут быть настолько мучительными, что работать станет сложно и настроение может резко ухудшиться.

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Стрелец. Пассивный, тяжелый день. Неблагоприятен для коллективных действий, так как могут возникнуть проблемы с бумагами или документами, которые Вам придется решать вместе с партнером. Оценивая сложившуюся ситуацию, полагайтесь только на трезвый расчет. Во второй половине дня возможно плохое самочувствие.

Козерог. Неблагоприятный день для здоровья. Неудачное время для деловых операций, связанных с риском. Особенно внимательными нужно быть женщинам: их жизненный потенциал окажется на низком уровне. Исключите сегодня всякие отрицательные эмоции или физические нагрузки.

Водолей. День обретения новых источников энергии, расширения кругозора. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния: выигрыш, возвращение долга, находка ценной вещи. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Не отвлекайтесь на мелочи, иначе удача отвернется. Не исключено, что Вас ждет неожиданный поворот в личной жизни.

Рыбы. День, благоприятный для решения различных деловых проблем. Велика вероятность поступления значительных доходов или получения гонораров. Перипетии и сложности временно оставят Вас в покое. Сильные эмоции могут полностью овладеть Вами. Чтобы не потерять контроль над собой, рекомендуется вовремя остановиться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев