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14декабря
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сегодня, 20:19 8

В областном центре Приамурья эвакуировали посетителей торгового центра

В областном центре Приамурья эвакуировали посетителей торгового центра

Вечером в субботу, 14 декабря, эвакуировали посетителей торгового центра «Флагман». Как сообщают очевидцы, кассы магазина закрылись, покупателей вывели наружу.

Действия по такому сценарию в последнее время происходят регулярно. По некоторым данным, это связано с неизвестными, терроризирующими торговую сеть. Они сообщают об опасности, грозящей посетителям, после чего на место происшествия выезжают все экстренные службы. Это связано с эвакуацией персонала и посетителей торгового центра.

«Люди выходить не торопятся, кассиры реагируют спокойно: "Сейчас всех рассчитаем и будем выходить"», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец события. По данным ИА «Амур.инфо», въезд на территории «Флагмана» перекрыт. Судя по кадрам с места происшествия, работает кинолог с собакой.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    1 час назад

    Это показывает полное бессилие властей.

  • full

    full
    1 час назад

    Это не бессилие, это ложный след. Бессмысленные траты миллиардов исходя из двух слов - а вдруг? При этом, когда доходит дело до реальной угрозы, ее то как раз и не могут предотвратить. Когда то были благословенные времена, когда анонимки не рассматривали.

  • квт

    квт
    1 час назад

    ... работает кинолог, ага, возле стойки с мороженым -))

  • Гой

    Гой
    1 час назад

    Просто не хотят заниматься. Технические возможности есть Не дурнее тех граждан кто звонит.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Гой

    Просто не хотят заниматься. Технические возможности есть Не дурнее тех граждан кто звонит.



    В том то и дело что нет таких возможностей. Наши работают по старейшим рецептам, не смотря даже на техническую обеспеченность местами.

  • Гой

    Гой
    1 час назад

    Криптоаналитик

    Гой

    Просто не хотят заниматься. Технические возможности есть Не дурнее тех граждан кто звонит.



    В том то и дело что нет таких возможностей. Наши работают по старейшим рецептам, не смотря даже на техническую обеспеченность местами.



    В том то и дело, что по новым не хотят. Зарплата идет, выслуга то же. В ТЦ спокойно сходить нет возможности. И все успокаивают себя "старыми рецептами".

  • Paster

    Paster
    33 минуты назад

    Криптоаналитик

    Гой

    Просто не хотят заниматься. Технические возможности есть Не дурнее тех граждан кто звонит.



    В том то и дело что нет таких возможностей. Наши работают по старейшим рецептам, не смотря даже на техническую обеспеченность местами.



    А почему тогда Кремль и прочие фиктивно не минируют?

    Отследить же нельзя по-вашему.

    Это вроде веселее, чем какой-то уездный городок на ДВ.

  • Nebo

    Nebo
    25 минут назад

    Прихожу к выводу, что эта надуманная история с мнимым терроризмом. Конец года, силовикам нужно отчитаться за свою работу и попросить увеличения финансирования на следующий год. Поищите в интернете, как часто такие спектакли проходят в европейских странах? Нет такого.....

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