В областном центре Приамурья эвакуировали посетителей торгового центра

Вечером в субботу, 14 декабря, эвакуировали посетителей торгового центра «Флагман». Как сообщают очевидцы, кассы магазина закрылись, покупателей вывели наружу.

Действия по такому сценарию в последнее время происходят регулярно. По некоторым данным, это связано с неизвестными, терроризирующими торговую сеть. Они сообщают об опасности, грозящей посетителям, после чего на место происшествия выезжают все экстренные службы. Это связано с эвакуацией персонала и посетителей торгового центра.

«Люди выходить не торопятся, кассиры реагируют спокойно: "Сейчас всех рассчитаем и будем выходить"», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец события. По данным ИА «Амур.инфо», въезд на территории «Флагмана» перекрыт. Судя по кадрам с места происшествия, работает кинолог с собакой.