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В Благовещенске на одном перекрестке произошло два ДТП

В Благовещенске на одном перекрестке произошло два ДТП
Фото: instagram.com

В Благовещенске вечером в субботу, 14 декабря, произошло ДТП на регулируемом перекрестке улиц Театральной и Конной. Пока автоинспекторы оформляли аварию, на этом же месте столкнулись другие машины.

Видео с места происшествия опубликовали в инстаграм-аккаунте Kriminal.blg. На кадрах видно, что на перекрестке стоят два легковых автомобиля с включенной «аварийкой», а чуть дальше стоят легковушка и КамАЗ, в который сзади врезался другой грузовик.

В управлении Госавтоинспекции по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что обстоятельства аварий уточняются, пострадавших нет.

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#ДТП

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