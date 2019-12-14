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14декабря
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сегодня, 19:40 3

В Белгороде водитель автобуса с неисправным терминалом заставил попрошайничать девочку

В Белгороде водитель автобуса с неисправным терминалом заставил попрошайничать девочку
Фото: Амур.инфо

В Белгороде водитель заставил девочку идти по салону маршрутки с шапкой и просить деньги. Она пыталась оплатить проезд картой четыре раза, но терминал не сработал.

После того как у 15-летней девочки не получилось оплатить проезд через терминал, потерявший терпение водитель заглушил двигатель, закрыл двери и заставил ее идти по салону с шапкой для сбора денег, так как налички с собой у неё не было, пишет ИА «Бел.ру».

За 15-летнего подростка заплатила одна из пассажирок. После этого водитель открыл двери, выпустил людей и поехал дальше, а девочка пришла домой перепуганная, в слезах. О происшествии информагентству сообщила мать ребёнка.

Публикацией заинтересовался следственный отдел Следственного комитета по Белгородскому району. Ведомство организовало проведение проверки, в ходе которой выяснят обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям водителя автобуса.

Подобный инцидент далеко не первый с водителями автобусов в Белгороде. Часто пассажиры жалуются на двойное списание с карты, хамское поведение шоферов, были случаи, когда водители блокировали людей в салоне из-за зависшего терминала.

Ранее в департаменте строительства и транспорта Белгородской области сообщали, что автобус с неисправным терминалом не имеет права выходить на линию и перед началом поездки терминалы все обязательно проверяют. При этом оплату проезда в общественном транспорте Белгорода хотят сделать полностью безналичной уже в 2020 году.

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#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    А Белгород, это какой район Амурской области?

  • Жан Плов Лагман

    Жан Плов Лагман
    1 час назад

    Селемджинский.

  • Paster

    Paster
    55 минут назад

    Фух, спасибо.

    Я уж подумал, что "Новостной портал Амурской Области" - решил хайпануть на новостях к этой области не относящейся.

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