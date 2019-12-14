Объявлены лауреаты общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева

В Москве в рамках мероприятий «Дней Дальнего Востока» состоялось торжественное награждение лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Писатели, чьи произведения признаны лучшими, получили по 500 тысяч рублей.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, председатель жюри премии, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по культуре Сергей Шаргунов, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил Юрий Трутнев, «каждый человек, когда говорит о себе, о своем детстве, говорит, что он воспитывался на каких-то книгах. Каждый согласится с тем, что книги делают нас добрее или наоборот. А значит, делают нашу жизнь или лучше и успешнее, или тоже наоборот. Поэтому ваш вклад в то, как живут люди в России, на Дальнем Востоке, мне кажется очень важным. Спасибо вам всем!»

Цель премии – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке. Всего на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов Российской Федерации и одного зарубежного государства, 79 из них было принято к рассмотрению, 30 отобрано в лонг-лист. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в их числе были амурские авторы: Алексей Воронков с историческим романом «Албазинец» и Нина Дьякова, чья баллада о первопроходцах «Горький хлеб Албазина» вошла в номинацию «Короткая проза». В шорт-лист в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей» амурские авторы не вошли.

В финале премии «Длинная проза» была представлена следующими произведениями: «Максим Аммосов» Олега Сидорова; «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина; «Роза ветров» Андрея Геласимова. Лауреатом премии стал Андрей Геласимов. Награду победителю вручил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Шорт-лист «Короткой прозы» был таким: «Когда Чита была Москвой сибирской» Ирины Бариновой; «Честные люди», «Быков Мыс» Анатолия Слепцова; «Пленники тайги» Андрея Томилова. Победителем стал Анатолий Слепцов. Премию победителю вручил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Непростой выбор пришлось сделать членам жюри в номинации «Детская проза». Она была представлена книгами «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» Игоря Янчука; «Кит плывет на север» Анастасии Строкиной; «Сказочная Якутия» Александры Агафоновой. Победителем стала Анастасия Строкина с произведением «Кит плывет на север». Победителя наградил председатель жюри премии, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по культуре Сергей Шаргунов.

Два литератора были отмечены специальными номинациями литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Специальную премию «За вклад в развитие Дальнего Востока» от заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева получил Владимир Серкин. Василий Авченко получил специальную номинацию «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока» от губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Каждый финалист премии был награжден ценным подарком – ноутбуком, предоставленным компанией DNS. Победители в номинациях и обладатели специальных премий получили денежные призы по 500 тысяч рублей.