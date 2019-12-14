Новый детский сад в Белогорске назвали «Светлячок» (видео)

Началось мероприятие с экскурсии по детскому саду. Директор нового образовательного учреждения Ирина Шпилько рассказала о группах, о пищевых и технических блоках, о медицинском кабинете. Губернатору презентовали систему «Умный детский сад», которую разработали по заданию главы Белогорска специалисты инновационного предприятия Благовещенского государственного педагогического университета «Интеллектуальные технологии».

«Данная система позволит родителям через личный кабинет просматривать важные объявления, температуру в помещении, – рассказал руководитель предприятия Кирилл Юшан. – Каждый родитель сможет видеть меню, посещения, во сколько приводили ребенка и во сколько забрали. Есть функция голосования, "общение с воспитателем", в которой система полностью все отслеживает и заведующая будет видеть все обращения. У заведующей свой отдельный личный кабинет в системе, она является главным администратором программы. Это очень удобно – вся статистика собрана в одном месте».

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе презентации предложил в качестве эксперимента обсудить с родителями установку в группах систем видеонаблюдения. «Подобная система – это бесспорно здорово, – отметил Василий Орлов. – Одна из важных функций – возможность родителей в общем чате обсудить те или иные вопросы и проблемы детского сада. Считаю, что такая функция будет очень востребована».

Экскурсия завершилась в актовом зале детского сада. Губернатор Амурской области поздравил всех участников Дня открытых дверей с завершением строительства детского сада и вручил благодарность за многолетний добросовестный труд директору управления капитального строительства Татьяне Савченко.

Благодарностью председателя Законодательного собрания Амурской области был награжден замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов. Почетной грамотой главы Белогорска за значительный вклад в подготовку открытия нового детского сада были награждены главный инженер «РСК-Альянс» Андрей Самсончик, начальник отдела по управлению имуществом Андрей Алисин и заведующая детским садом Ирина Шпилько. Также благодарственным письмом главы белогорска был награжден генеральный директор «РСК-Альянс» Вячеслав Малахов. «Скажу вам честно, что, когда подписывал пожелание на первой свае, я не верил, что строительство будет закончено в установленные сроки, – признался Василий Орлов. – Проделана огромная работа. Я хочу вас поблагодарить. У вас хорошая, сильная команда».

Глава Белогорска Станислав Мелюков также поздравил собравшихся с окончанием строительства нового детского сада. «Сейчас наш детский сад – один из самых лучших детских садов в Амурской области, – отметил он. – 9 января его двери откроются. Василий Орлов поручил установить видеонаблюдение в каждой группе. Этот вопрос мы обсудим с родителями и, если они будут согласны, то мы его установим. Поздравляю всех нас с тем, что мы успели, что все получилось хорошо. Это, кстати, пятый детский сад, который мы построили за последние 10 лет. Белогорск – единственный город в Амурской области, где проблем с очередью нет вообще».

Ранее в своем Инстаграме глава Белогорска Станислав Мелюков объявил конкурс на название нового детского сада. По его итогам определен победитель. Им стала жительница Белогорска Ольга Древаль, которая первая предложила название «Светлячок». Маме четырех детей вручен от главы Белогорска бумбокс и новогодние сладкие подарки.