Более 100 лыжников опробовали новую трассу в Амурской области

Амурчане опробовали новую лыжную трассу в Бурейском районе. Лыжники приняли участие в открытом первенстве по лыжным гонкам «Савельевские петли». Спортивное состязание собрало более сотни участников.

Как сообщает правительство Амурской области, мероприятие посвящено памяти олимпийского чемпиона Сергея Савельева. Спортсмен родился в Бурейском районе. Инициаторы проекта планируют, что лыжная гонка «Савельевские петли» станет ежегодной и в будущем привлечет лыжников не только Амурской области, но и Еврейской автономии, Хабаровского края и Якутии.

Соревнования проходят на лыжной базе поселка Новобурейский. В них примут участие лыжники из Республики Саха (Якутия), Приморского края, городов Зея, Тынды, Белогорска, Свободного, Благовещенска, Ромненского, Октябрьского, Зейского, Архаринского и Бурейского районов Амурской области.

Лыжная гонка будет проходить два дня. Лыжники могут выбрать дистанции в 1, 4, 2, 3, 5 и 10 километров. Победителей наградят кубками, медалями и грамотами.

Лыжная гонка стартовала в рамках реализации социального проекта «Савельевские петли». Он проходит в регионе при поддержке министерства по физической культуре и спорту Амурской области и администрации Бурейского района.

В ходе проекта в Новобурейском обновили лыжную трассу. Ее продлили с 3 до 10 километров. Рабочие сделали существующую лыжную трассу длиннее, увеличив протяженность и количество петель.

В Амурской области развивают спорт. Активное финансирование проектов по популяризации спорта идет не только из федерального, но и из регионального и местных бюджетов. В 2019 году местные власти ЗАТО Циолковский завершат строительство плавательного бассейна за счет своего бюджета. А за счет СИБУРа в Благовещенске на набережной появился центр уличного баскетбола с пятью зонами и трибунами, рассчитанными на 150 мест.

Амурчанам доступны 40 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются более 200 000 амурских спортсменов.

Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями, заключается в формировании здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. Так областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 55 %.