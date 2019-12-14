Роспотребнадзор дал советы по покупке качественного алкоголя

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору безопасной и качественной алкогольной продукции. Покупать спиртное можно только с акцизной маркой и в магазинах, имеющих лицензию.

Покупать алкоголь нужно только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте. В местах несанкционированной торговли – павильоны, киоски и особенно с рук – покупать спиртное не следует.

Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). В связи с чем реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата.

Покупать алкоголь по интернету опасно. «Приобретая продукцию таким образом, вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь», – напоминает ведомство, подчеркивая, что продажа алкогольной продукции через сеть запрещена.

На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая, без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами.

Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать.

На бутылке или коробке, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны быть размещены акцизные марки. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Кроме того, на марке должна содержаться информация в том числе об объемной доле этилового спирта в продукте, объем тары в литрах, которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой без повреждений.

Проверить легальность каждой конкретной бутылки можно с помощью приложения «АнтиКонтрафакт Алко». Установить его можно на любой смартфон бесплатно.

«Помните, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения, – напоминает Роспотребнадзор. – Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред».