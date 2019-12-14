Обманутые дольщики получат не только компенсации, но и жилье

Денежные компенсации обманутым дольщикам освободят от подоходного налога. Это предусматривает закон, принятый Госдумой 13 декабря в третьем чтении. Кроме того, депутаты рассмотрели в первом чтении документ, совершенствующий деятельность Фонда защиты дольщиков и работу строительных компаний.

Благодаря этому в 2020 году в России достроят 400 проблемных домов. А дальнейшее функционирование рынка долевого строительства спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить на слушаниях с участием представителей правительства, застройщиков и региональных властей.

В последние годы идет работа по исправлению ситуации на рынке долевого строительства. По словам Вячеслава Володина, депутаты седьмого созыва приняли ряд ключевых решений. «В 2017 году принят закон, позволивший создать специальный Фонд защиты прав дольщиков», – напомнил спикер Госдумы. По итогам парламентских слушаний, которые прошли в июле того же года с участием пострадавших людей, была разработана новая модель законодательства проектного финансирования с использованием эскроу-счетов и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за соответствующие нарушения.

Система эскроу-счетов начала работать с 1 июля 2019 года. Теперь граждане, желающие вложить средства в будущую квартиру, не перечисляют деньги застройщику напрямую, а переводят их на защищенные счета в банке. Как ранее отметил вице-премьер Виталий Мутко, в России открыто более 15 000 эскроу-счетов, на которые привлечено до 100 миллионов рублей.

Как сообщает «Парламентская газета», в 17 регионах России нет проблемы обманутых дольщиков, потому что местные власти занимались этим вопросом и не допустили жульничества со стороны застройщиков. «Строительные "МММ" в первую очередь возникли на тех территориях, где не было контроля со стороны органов власти и граждан не информировали о том, что на рынке появились мошенники», – подчеркнул председатель палаты.

Что касается дольщиков, пострадавших в ходе реализации старых схем, им выплачивают компенсации из Фонда защиты участников долевого строительства, который начал работать в 2019 году. Возмещающие выплаты освобождены от НДФЛ законом, принятым в третьем чтении 13 декабря. А 15 ноября вступил в силу закон, предусматривающий компенсации гражданам, которые вложились в жилищно-строительные кооперативы и пострадали от недобросовестных застройщиков. Спикер Госдумы попросил правительство ускорить принятие подзаконных актов к этому документу.

Если будет принят новый законопроект, то в 2020 году объемы строительства вырастут и появится возможность достроить 400 домов, где будут жить 30 000 человек.

Также вводятся более жесткие требования к арбитражным управляющим. В частности, устанавливается срок в три дня для предоставления всех документов для принятия решений по финансированию мероприятий по завершению строительства.

В проекте закона также предлагается ряд мер по оптимизации работы застройщиков и по совершенствованию информационной системы жилищного строительства. В состав субъектов этой информационной системы вводят органы местного самоуправления и устанавливают единые сроки внесения изменений в проектную документацию застройщика.