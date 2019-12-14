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14декабря
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сегодня, 16:04 0

В Хабаровске судебный пристав получил взятку в виде двух квартир

В Хабаровске судебный пристав получил взятку в виде двух квартир
Фото: amur.info

В Хабаровске перед судом предстанут два руководителя коммерческого предприятия. Мужчину и женщину обвиняют в даче взятки судебному приставу. По версии следствия, он получил две квартиры в краевом центре.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей коммерческой организации. 46-летнего мужчину и 43-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, в 2017 году обвиняемые передали взятку судебному приставу районного отдела судебных приставов УФССП России по Хабаровскому краю за совершение незаконных действий.

Судебный пристав передал в пользу коммерческой организации, возглавляемой обвиняемыми, в нарушение порядка очередности передачи имущества должника взыскателям, нереализованное имущество должника. А именно – 21 квартиру, пять автомобилей и столько же стояночных мест. При этом указанная коммерческая организация находилась лишь в четвертой очереди удовлетворения требований взыскателей. В первой, второй и третей очередях ожидали удовлетворения еще более 200 исполнительных производств.

Взамен судебный пристав получил от обвиняемых две квартиры в Хабаровске общей стоимостью свыше 5 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемые вину не признали, отмечают в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждалось по материалам, собранным оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю. Они принимали активное участие в его расследовании.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Хабаровска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает ведомство. Расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, обвиняемого в получении взятки, находится на завершающей стадии расследования.

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#Дальний Восток #закон #происшествия #суды

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