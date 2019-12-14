Минюст предложил передать коллекторов под контроль судебным приставам

Министерство юстиции России предлагает передать под контроль судебных приставов деятельность всех организаций, собирающих долги с граждан. Такое положение содержится в новом законопроекте.

Документ «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили ТАСС в Минюсте России, контроль Федеральной службы судебных приставов (ФССП) предлагается распространить «на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет».

Таким образом под контроль ФССП попадут не только профессиональные коллекторские агентства, но и банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи и другие юрлица, занимающиеся сбором просроченных долгов с граждан. Все они должны быть включены в реестр, который ведут приставы. Не включенные в реестр юрлица вправе взаимодействовать с должниками через почтовую корреспонденцию.

Число организаций, которые подпадут под контроль приставов при осуществлении деятельности по сбору долгов с граждан, возрастет более чем в 100 раз. По данным Newsru.com, в настоящее время в реестр ФССП включены около 300 коллекторских агентств. По оценке Минюста, их число достигнет приблизительно 43 350, «из них: 300 – профессиональные коллекторские организации, 1 900 – микрофинансовые организации, 800 – кредитные организации, 2 100 – кредитные потребительские кооперативы, 900 – сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 4 000 – ломбарды, 20 000 – управляющие компании, 12 900 – ресурсоснабжающие организации, 250 – региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 200 – операторы связи».