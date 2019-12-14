Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 0

Минюст предложил передать коллекторов под контроль судебным приставам

Минюст предложил передать коллекторов под контроль судебным приставам
Фото: amur.info

Министерство юстиции России предлагает передать под контроль судебных приставов деятельность всех организаций, собирающих долги с граждан. Такое положение содержится в новом законопроекте.

Документ «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили ТАСС в Минюсте России, контроль Федеральной службы судебных приставов (ФССП) предлагается распространить «на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет».

Таким образом под контроль ФССП попадут не только профессиональные коллекторские агентства, но и банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи и другие юрлица, занимающиеся сбором просроченных долгов с граждан. Все они должны быть включены в реестр, который ведут приставы. Не включенные в реестр юрлица вправе взаимодействовать с должниками через почтовую корреспонденцию.

Число организаций, которые подпадут под контроль приставов при осуществлении деятельности по сбору долгов с граждан, возрастет более чем в 100 раз. По данным Newsru.com, в настоящее время в реестр ФССП включены около 300 коллекторских агентств. По оценке Минюста, их число достигнет приблизительно 43 350, «из них: 300 – профессиональные коллекторские организации, 1 900 – микрофинансовые организации, 800 – кредитные организации, 2 100 – кредитные потребительские кооперативы, 900 – сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 4 000 – ломбарды, 20 000 – управляющие компании, 12 900 – ресурсоснабжающие организации, 250 – региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 200 – операторы связи».

Просмотров всего: 150

#закон #российская власть

распечатать


Власть

Обманутые дольщики получат не только компенсации, но и жилье
Происшествия

В Хабаровске судебный пристав получил взятку в виде двух квартир
Власть 15

Олег Кожемяко удостоен благодарности Владимира Путина
Общество 1

Минюст предлагает изменить порядок взыскания долгов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь