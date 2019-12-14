Олег Кожемяко удостоен благодарности Владимира Путина

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Полпред президента ДФО Трутнев вручил благодарность президента Путина губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Награждение состоялось в Доме правительства Российской Федерации.

В пятницу, 13 декабря, в Москве состоялось заседание подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. На правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством Трутнева присутствовал губернатор Приморского края, сообщает DEITA.RU.

В ходе заседания полпред Трутнев вручил Олегу Кожемяко благодарность. Президент России благодарит Олега Николаевича за активное участие в общественно-политической жизни страны.