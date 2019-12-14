Тепло и без существенных осадков: прогноз погоды в Приамурье на 15 декабря

В Амурской области 15 декабря ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. На севере подует северо-западный ветер, в южных районах ночью – юго-восточный с переходом днем на северо-западный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами с усилением до 13 метров.

Термометры ночью покажут минус 20-25 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до минус 35, в облачности и осадках будет минус 16…21. Днем по северу ожидается 9…14 градусов ниже нуля, по крайним районам – минус 19…24, по югу – минус 7…12.

В Благовещенске ночью переменно облачно, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит минус 17…19 градусов. Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Термометры покажут минус 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.