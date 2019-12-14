На Амур.инфо стартовало голосование за лучшее новогоднее фото

Прием фотографий на участие в акции «Новый год в молодой семье», который проводит мэрия Благовещенска, окончен. С 14 декабря стартует народное голосование. Оно продлится до 18 часов 16 декабря. После будут подведены итоги и озвучен победитель.

Участникам было необходимо поделиться новогодней семейной традицией и прислать новогодние снимки, на которых члены семьи украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение. Чем оригинальнее и интереснее фото, тем выше шансы победить. Всего в конкурсе участвует 23 фотоснимка.

Организатором акции выступает отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска. Проголосовать за лучшее фото можно ниже. Победитель получит ценный приз от партнеров конкурса. Утешительные призы ждут всех остальных участников.

1. Семья Кравченко

Как говорится, в одном известном фильме: «У нас с друзьями есть традиция ходить в баню», так и в нашей семье есть замечательная традиция: наряжать ёлку и, вешая шарик, загадывать желания, которые, кстати, в течение года непременно сбываются.

2. Семья Бадяк

Детки очень любят этот праздник, особенно печь новогоднее печенье и украшать его, наряжать ёлку и, конечно, новогодние сюрпризы. Один из сюрпризов 2018 года – наш сыночка.

3. Семья Пешковых

Наша новогодняя традиция наряжать новогоднюю красавицу всей семьёй!

4. Семья Апасовых

На новогодних каникулах всегда стараемся увидеться с друзьями и обязательно активно провести праздничные дни.

5. Семья Грасевич

Каждый год наша семья покупает новую елочную игрушку. Самая старая и ценная игрушка 1960 года досталась от прабабушки. Хочется, чтобы наша традиция продолжилась нашим сыном.

6. Семья Кобец

Новогоднюю ёлку мы любим наряжать всей семьёй. И новогоднюю ночь мы тоже встречаем в семейном кругу. И самая главная новогодняя традиция – 1 января поездка всей семьёй на горки на базу «Динамо».

7. Семья Бовыриных

Мы каждый год мастерим и придумываем разные украшения для Нового года. Вместе украшаем квартиру и елку, а также все вместе печем вкусные новогодние сладости.

8. Семья Дындарь

Наша семейная новогодняя традиция – буквально за час до наступления Нового года мы обвязываем лентой ножки праздничного стола. Ножки стола символизируют семью. Обвязывают их для того, чтобы в наступающем году семья была такой же крепкой, дружной, здоровой и всегда вместе.

9. Семья Баликоевых

Все вместе мы создавали наши семейные традиции, одна из них уже много лет соблюдается – это ежегодные новогодние фотосессии и обязательно всей семьёй.

10. Семья Серовых

В нашей семье из поколения в поколение передается новогодняя традиция: когда образуется новая семья, то необходимо выбрать с родительской ёлки одну игрушку и каждый год вешать её на свою ёлочку, чтобы родительская любовь и защита всегда были рядом.

11. Семья Селицких

Каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января во время боя курантов мы пишем желания и поджигаем их. Однажды мы друг друга загадали, и теперь мы семья.

12. Семья Ботаревых

Наша семейная традиция – перед Новым годом избавляться от ненужных вещей и украшать квартиру. А 1 января всей семьей мы отправляемся на каток.

13. Семья Власенко

За дней 10 до Нового года украшаем квартиру и ставим ёлочку, у нас она искусственная. Наряжают ёлку маленькие принцессы. Ставим камин, который смастерили сами, украшаем гирляндой, мишурой, вешаем новогодние носочки для ежедневных маленьких подарков.

14. Семья Екжановых

Мечта переросла в традицию семьи. Александр с детства мечтал быть Дедом Морозом. И вот, когда образовалась семья, за несколько минут до боя курантов появляется Дедушка Мороз, с которым мы отмечаем праздник. А после дружно идем на площадь кататься на коньках.

15. Семья Прокловых

С недавних пор традицией нашей семьи стало проводить новогодние фотосессии, ведь потом так здорово смотреть, как выросли детки, вспоминать радостные моменты. Вначале нас было трое, потом четверо и в этом году фотографировались уже впятером.

16. Семья Степанищевых

Несколько лет подряд мы каждый год вместе с мужем перед Новым годом ходили в кино на фильм «Ёлки». В прошлом году мы эту традицию впервые нарушили, потому что у нас сбылось самое главное желание, которое мы загадали в 2018 году, – наша малышка Стефания.

17. Семья Шутенко

Мы любящие родители двух очаровательных двойняшек Маши и Даши! Каждый год украшаем елочку особой игрушкой – традиционным семейным шаром, на котором запечатлен самый яркий момент уходящего года.





18. Семья Ковган

Мы очень любим зиму, особенно Новый год. У нас тоже есть традиция: мы всей семьей наряжаем елку, а еще ровно в 24:00 выходим на улицу, взрываем салюты и поздравляем прохожих.

19. Семья Разумовых

Традиции семьи: каждый Новый год мы собираемся большой компанией родственников и встречаем праздник по-семейному, с играми и забавами, съезжаются все любимые и родные с мешками подарков.

20. Семья Симаковых

«Готовимся к Новому году. Начинаем с костюмов» – так мы назвали это фото. Подготовка новогодних костюмов своим детям своими руками – наша семейная традиция!

21. Семья Хаустовых

Каждый год мы дарим друг другу на Новый год ежедневники, а первого числа записываем наши желания на год. В сентябре этого года, в китайский праздник середины осени, одно из желаний исполнилось. Родилась наша дочка Виктория.

22. Семья Михайловых

Самой традиции на Новый год у нашей семьи нет, зато есть прекрасная рождественская традиция – всей семьей мы печем много-много разных пряников, разрисовываем их, и на утро 7 января детки разносят прянички по соседям, угощают детей на улицах, своих друзей, да и просто прохожих!

23. Семья Онищенко

Каждый год, на протяжении 8 лет, мы с мужем дарим детям сказку. Именно в этот волшебный день, 31 декабря, мы ездим поздравлять детишек и их родителей с этим прекрасным праздником! Уставшие, но удовлетворенные проделанной работой мы приезжаем домой, где с нетерпением Деда Мороза и Снегурочку вместе с подарками ждут наши детки.