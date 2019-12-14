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На Амур.инфо стартовало голосование за лучшее новогоднее фото

На Амур.инфо стартовало голосование за лучшее новогоднее фото
Фото: news.tut.by

Прием фотографий на участие в акции «Новый год в молодой семье», который проводит мэрия Благовещенска, окончен. С 14 декабря стартует народное голосование. Оно продлится до 18 часов 16 декабря. После будут подведены итоги и озвучен победитель.

Участникам было необходимо поделиться новогодней семейной традицией и прислать новогодние снимки, на которых члены семьи украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение. Чем оригинальнее и интереснее фото, тем выше шансы победить. Всего в конкурсе участвует 23 фотоснимка.

Организатором акции выступает отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска. Проголосовать за лучшее фото можно ниже. Победитель получит ценный приз от партнеров конкурса. Утешительные призы ждут всех остальных участников.

1. Семья Кравченко

Как говорится, в одном известном фильме: «У нас с друзьями есть традиция ходить в баню», так и в нашей семье есть замечательная традиция: наряжать ёлку и, вешая шарик, загадывать желания, которые, кстати, в течение года непременно сбываются.

2. Семья Бадяк

Детки очень любят этот праздник, особенно печь новогоднее печенье и украшать его, наряжать ёлку и, конечно, новогодние сюрпризы. Один из сюрпризов 2018 года – наш сыночка.

3. Семья Пешковых

Наша новогодняя традиция наряжать новогоднюю красавицу всей семьёй!

4. Семья Апасовых

На новогодних каникулах всегда стараемся увидеться с друзьями и обязательно активно провести праздничные дни.

5. Семья Грасевич

Каждый год наша семья покупает новую елочную игрушку. Самая старая и ценная игрушка 1960 года досталась от прабабушки. Хочется, чтобы наша традиция продолжилась нашим сыном.

6. Семья Кобец

Новогоднюю ёлку мы любим наряжать всей семьёй. И новогоднюю ночь мы тоже встречаем в семейном кругу. И самая главная новогодняя традиция – 1 января поездка всей семьёй на горки на базу «Динамо».

7. Семья Бовыриных

Мы каждый год мастерим и придумываем разные украшения для Нового года. Вместе украшаем квартиру и елку, а также все вместе печем вкусные новогодние сладости.

8. Семья Дындарь

Наша семейная новогодняя традиция – буквально за час до наступления Нового года мы обвязываем лентой ножки праздничного стола. Ножки стола символизируют семью. Обвязывают их для того, чтобы в наступающем году семья была такой же крепкой, дружной, здоровой и всегда вместе.

9. Семья Баликоевых

Все вместе мы создавали наши семейные традиции, одна из них уже много лет соблюдается – это ежегодные новогодние фотосессии и обязательно всей семьёй.

10. Семья Серовых

В нашей семье из поколения в поколение передается новогодняя традиция: когда образуется новая семья, то необходимо выбрать с родительской ёлки одну игрушку и каждый год вешать её на свою ёлочку, чтобы родительская любовь и защита всегда были рядом.

11. Семья Селицких

Каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января во время боя курантов мы пишем желания и поджигаем их. Однажды мы друг друга загадали, и теперь мы семья.

12. Семья Ботаревых

Наша семейная традиция – перед Новым годом избавляться от ненужных вещей и украшать квартиру. А 1 января всей семьей мы отправляемся на каток.

13. Семья Власенко

За дней 10 до Нового года украшаем квартиру и ставим ёлочку, у нас она искусственная. Наряжают ёлку маленькие принцессы. Ставим камин, который смастерили сами, украшаем гирляндой, мишурой, вешаем новогодние носочки для ежедневных маленьких подарков.

14. Семья Екжановых

Мечта переросла в традицию семьи. Александр с детства мечтал быть Дедом Морозом. И вот, когда образовалась семья, за несколько минут до боя курантов появляется Дедушка Мороз, с которым мы отмечаем праздник. А после дружно идем на площадь кататься на коньках.

15. Семья Прокловых

С недавних пор традицией нашей семьи стало проводить новогодние фотосессии, ведь потом так здорово смотреть, как выросли детки, вспоминать радостные моменты. Вначале нас было трое, потом четверо и в этом году фотографировались уже впятером.

16. Семья Степанищевых

Несколько лет подряд мы каждый год вместе с мужем перед Новым годом ходили в кино на фильм «Ёлки». В прошлом году мы эту традицию впервые нарушили, потому что у нас сбылось самое главное желание, которое мы загадали в 2018 году, – наша малышка Стефания.

17. Семья Шутенко

Мы любящие родители двух очаровательных двойняшек Маши и Даши! Каждый год украшаем елочку особой игрушкой – традиционным семейным шаром, на котором запечатлен самый яркий момент уходящего года.


18. Семья Ковган

Мы очень любим зиму, особенно Новый год. У нас тоже есть традиция: мы всей семьей наряжаем елку, а еще ровно в 24:00 выходим на улицу, взрываем салюты и поздравляем прохожих.

19. Семья Разумовых

Традиции семьи: каждый Новый год мы собираемся большой компанией родственников и встречаем праздник по-семейному, с играми и забавами, съезжаются все любимые и родные с мешками подарков.

20. Семья Симаковых

«Готовимся к Новому году. Начинаем с костюмов» – так мы назвали это фото. Подготовка новогодних костюмов своим детям своими руками – наша семейная традиция!

21. Семья Хаустовых

Каждый год мы дарим друг другу на Новый год ежедневники, а первого числа записываем наши желания на год. В сентябре этого года, в китайский праздник середины осени, одно из желаний исполнилось. Родилась наша дочка Виктория.

22. Семья Михайловых

Самой традиции на Новый год у нашей семьи нет, зато есть прекрасная рождественская традиция – всей семьей мы печем много-много разных пряников, разрисовываем их, и на утро 7 января детки разносят прянички по соседям, угощают детей на улицах, своих друзей, да и просто прохожих!

23. Семья Онищенко

Каждый год, на протяжении 8 лет, мы с мужем дарим детям сказку. Именно в этот волшебный день, 31 декабря, мы ездим поздравлять детишек и их родителей с этим прекрасным праздником! Уставшие, но удовлетворенные проделанной работой мы приезжаем домой, где с нетерпением Деда Мороза и Снегурочку вместе с подарками ждут наши детки.

Конкурс «Новый год в молодой семье»

1. Семья Кравченко

2. Семья Бадяк

3. Семья Пешковых

4. Семья Апасовых

5. Семья Грасевич

6. Семья Кобец

7. Семья Бовыриных

8. Семья Дындарь

9. Семья Баликоевых

10. Семья Серовых

11. Семья Селицких

12. Семья Ботаревых

13. Семья Власенко

14. Семья Екжановых

15. Семья Прокловых

16. Семья Степанищевых

17. Семья Шутенко

18. Семья Ковган

19. Семья Разумовых

20. Семья Симаковых

21. Семья Хаустовых

22. Семья Михайловых

23. Семья Онищенко

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#конкурсы #праздники

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