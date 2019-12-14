На Амур.инфо стартовало голосование за лучшее новогоднее фото
Прием фотографий на участие в акции «Новый год в молодой семье», который проводит мэрия Благовещенска, окончен. С 14 декабря стартует народное голосование. Оно продлится до 18 часов 16 декабря. После будут подведены итоги и озвучен победитель.
Участникам было необходимо поделиться новогодней семейной традицией и прислать новогодние снимки, на которых члены семьи украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение. Чем оригинальнее и интереснее фото, тем выше шансы победить. Всего в конкурсе участвует 23 фотоснимка.
Организатором акции выступает отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска. Проголосовать за лучшее фото можно ниже. Победитель получит ценный приз от партнеров конкурса. Утешительные призы ждут всех остальных участников.
1. Семья Кравченко
Как говорится, в одном известном фильме: «У нас с друзьями есть традиция ходить в баню», так и в нашей семье есть замечательная традиция: наряжать ёлку и, вешая шарик, загадывать желания, которые, кстати, в течение года непременно сбываются.
2. Семья Бадяк
Детки очень любят этот праздник, особенно печь новогоднее печенье и украшать его, наряжать ёлку и, конечно, новогодние сюрпризы. Один из сюрпризов 2018 года – наш сыночка.
3. Семья Пешковых
Наша новогодняя традиция наряжать новогоднюю красавицу всей семьёй!
4. Семья Апасовых
На новогодних каникулах всегда стараемся увидеться с друзьями и обязательно активно провести праздничные дни.
5. Семья Грасевич
Каждый год наша семья покупает новую елочную игрушку. Самая старая и ценная игрушка 1960 года досталась от прабабушки. Хочется, чтобы наша традиция продолжилась нашим сыном.
6. Семья Кобец
Новогоднюю ёлку мы любим наряжать всей семьёй. И новогоднюю ночь мы тоже встречаем в семейном кругу. И самая главная новогодняя традиция – 1 января поездка всей семьёй на горки на базу «Динамо».
7. Семья Бовыриных
Мы каждый год мастерим и придумываем разные украшения для Нового года. Вместе украшаем квартиру и елку, а также все вместе печем вкусные новогодние сладости.
8. Семья Дындарь
Наша семейная новогодняя традиция – буквально за час до наступления Нового года мы обвязываем лентой ножки праздничного стола. Ножки стола символизируют семью. Обвязывают их для того, чтобы в наступающем году семья была такой же крепкой, дружной, здоровой и всегда вместе.
9. Семья Баликоевых
Все вместе мы создавали наши семейные традиции, одна из них уже много лет соблюдается – это ежегодные новогодние фотосессии и обязательно всей семьёй.
10. Семья Серовых
В нашей семье из поколения в поколение передается новогодняя традиция: когда образуется новая семья, то необходимо выбрать с родительской ёлки одну игрушку и каждый год вешать её на свою ёлочку, чтобы родительская любовь и защита всегда были рядом.
11. Семья Селицких
Каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января во время боя курантов мы пишем желания и поджигаем их. Однажды мы друг друга загадали, и теперь мы семья.
12. Семья Ботаревых
Наша семейная традиция – перед Новым годом избавляться от ненужных вещей и украшать квартиру. А 1 января всей семьей мы отправляемся на каток.
13. Семья Власенко
За дней 10 до Нового года украшаем квартиру и ставим ёлочку, у нас она искусственная. Наряжают ёлку маленькие принцессы. Ставим камин, который смастерили сами, украшаем гирляндой, мишурой, вешаем новогодние носочки для ежедневных маленьких подарков.
14. Семья Екжановых
Мечта переросла в традицию семьи. Александр с детства мечтал быть Дедом Морозом. И вот, когда образовалась семья, за несколько минут до боя курантов появляется Дедушка Мороз, с которым мы отмечаем праздник. А после дружно идем на площадь кататься на коньках.
15. Семья Прокловых
С недавних пор традицией нашей семьи стало проводить новогодние фотосессии, ведь потом так здорово смотреть, как выросли детки, вспоминать радостные моменты. Вначале нас было трое, потом четверо и в этом году фотографировались уже впятером.
16. Семья Степанищевых
Несколько лет подряд мы каждый год вместе с мужем перед Новым годом ходили в кино на фильм «Ёлки». В прошлом году мы эту традицию впервые нарушили, потому что у нас сбылось самое главное желание, которое мы загадали в 2018 году, – наша малышка Стефания.
17. Семья Шутенко
Мы любящие родители двух очаровательных двойняшек Маши и Даши! Каждый год украшаем елочку особой игрушкой – традиционным семейным шаром, на котором запечатлен самый яркий момент уходящего года.
18. Семья Ковган
Мы очень любим зиму, особенно Новый год. У нас тоже есть традиция: мы всей семьей наряжаем елку, а еще ровно в 24:00 выходим на улицу, взрываем салюты и поздравляем прохожих.
19. Семья Разумовых
Традиции семьи: каждый Новый год мы собираемся большой компанией родственников и встречаем праздник по-семейному, с играми и забавами, съезжаются все любимые и родные с мешками подарков.
20. Семья Симаковых
«Готовимся к Новому году. Начинаем с костюмов» – так мы назвали это фото. Подготовка новогодних костюмов своим детям своими руками – наша семейная традиция!
21. Семья Хаустовых
Каждый год мы дарим друг другу на Новый год ежедневники, а первого числа записываем наши желания на год. В сентябре этого года, в китайский праздник середины осени, одно из желаний исполнилось. Родилась наша дочка Виктория.
22. Семья Михайловых
Самой традиции на Новый год у нашей семьи нет, зато есть прекрасная рождественская традиция – всей семьей мы печем много-много разных пряников, разрисовываем их, и на утро 7 января детки разносят прянички по соседям, угощают детей на улицах, своих друзей, да и просто прохожих!
23. Семья Онищенко
Каждый год, на протяжении 8 лет, мы с мужем дарим детям сказку. Именно в этот волшебный день, 31 декабря, мы ездим поздравлять детишек и их родителей с этим прекрасным праздником! Уставшие, но удовлетворенные проделанной работой мы приезжаем домой, где с нетерпением Деда Мороза и Снегурочку вместе с подарками ждут наши детки.
Конкурс «Новый год в молодой семье»
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