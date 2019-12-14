Останки амурчанина, погибшего в войну в Новгородской области, передали на малую родину

Через 77 лет после гибели солдаты, защищавшие страну, будут захоронены на малой родине. Для захоронения были переданы останки трех красноармейцев. Это Николай Игнатович Проценко, 1908 года рождения, уроженец Орджоникидзевского (ныне Ставропольский) края; Василий Васильевич Рубцов, 1906 года рождения, уроженец Сталинградской области; а также Николай Сергеевич Беседин, 1922 года рождения, уроженец Амурской области, город Свободный.

Останки амурчанина были обнаружены поисковиками отряда «Новгородец» в августе 2019 года.