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сегодня, 12:10 1

Благовещенец вышел из колонии и снова встал на преступный путь

Благовещенец вышел из колонии и снова встал на преступный путь
Фото: /www.gazetaingush.ru/

Оперативники управления уголовного розыска УМВД задержали ранее судимого жителя Благовещенска. Мужчина подозревается в совершении двух преступлений. Он отобрал сотовые телефоны у мужчины с собакой и у подростка.

Первое сообщение поступило в полицию 30 октября. На улице Горького к юноше, выгуливающему собаку, подошел неизвестный. Применив насилие, он отобрал у потерпевшего сотовый телефон и скрылся. По данному факту МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Второе преступление совершено 11 ноября. В подъезде жилого дома на улице Лазо Благовещенска неизвестный, угрожая предметом похожим на оружие, похитил у 12-летнего подростка сотовый телефон. По данному факту следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили приметы нападавшего, проверили лиц, подходящих под описание, и дом за домом отработали районы происшествий. В результате полицейские установили, что к совершению преступлений может быть причастен ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Летом мужчина освободился из мест лишения свободы.

Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Гражданин проверяется на причастность к другим преступлениям, сообщает амурское управление МВД.

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    В подобных случаях, вспоминается поговорка про горбатого, которого могила исправит.

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