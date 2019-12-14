Амурчанину нужна финансовая помощь в лечении редкого заболевания

Благовещенцу Олегу Никитину необходима помощь в лечении редкого гематологического заболевания. 54-летнему мужчине поставили диагноз миелодиспластический синдром. Теперь амурчанину нужна пересадка костного мозга. Сумма сбора – миллион рублей.

«Дорогие друзья, товарищи, знакомые и незнакомые мне люди, у меня выявили редкое и малоизученное гематологическое заболевание миелодиспластический синдром, если его не лечить, оно переходит в острый лейкоз. Позвонили из Москвы из НМИЦ гематологии, нашли донора для пересадки костного мозга, так как другого выхода пока нет, но до проведения операции донора нужно проверить на полное соответствие мне. Это очень дорогостоящая процедура, и оплачивать её должен я. Очень длительное восстановление, нахождение на стационарном лечении в Центре гематологии также ложатся на плечи пациента. Все расценки можно посмотреть на официальном сайте. Прошу оказать мне финансовую помощь, которая сейчас очень нужна», – обратился ко всем неравнодушным Олег Никитин.

Оплатить донора костного мозга мужчине необходимо в конце января. Помимо донора средства необходимы на дорогостоящие импортные препараты, доставку материалов костного мозга из Кирова, реабилитацию.

Желающие помочь благовещенцу могут перечислить средства на карту Сбербанка: 2202 2022 8976 0641 (Олег Геннадьевич Н.).