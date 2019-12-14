Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 6

Амурчанину нужна финансовая помощь в лечении редкого заболевания

Амурчанину нужна финансовая помощь в лечении редкого заболевания

Благовещенцу Олегу Никитину необходима помощь в лечении редкого гематологического заболевания. 54-летнему мужчине поставили диагноз миелодиспластический синдром. Теперь амурчанину нужна пересадка костного мозга. Сумма сбора – миллион рублей.

«Дорогие друзья, товарищи, знакомые и незнакомые мне люди, у меня выявили редкое и малоизученное гематологическое заболевание миелодиспластический синдром, если его не лечить, оно переходит в острый лейкоз. Позвонили из Москвы из НМИЦ гематологии, нашли донора для пересадки костного мозга, так как другого выхода пока нет, но до проведения операции донора нужно проверить на полное соответствие мне. Это очень дорогостоящая процедура, и оплачивать её должен я. Очень длительное восстановление, нахождение на стационарном лечении в Центре гематологии также ложатся на плечи пациента. Все расценки можно посмотреть на официальном сайте. Прошу оказать мне финансовую помощь, которая сейчас очень нужна», – обратился ко всем неравнодушным Олег Никитин.

Оплатить донора костного мозга мужчине необходимо в конце января. Помимо донора средства необходимы на дорогостоящие импортные препараты, доставку материалов костного мозга из Кирова, реабилитацию.

Желающие помочь благовещенцу могут перечислить средства на карту Сбербанка: 2202 2022 8976 0641 (Олег Геннадьевич Н.).

Просмотров всего: 925

#здоровье

распечатать


В России и мире

Диетологи рассказали о том, как подготовить желудок к Новому году
Общество 5

В аэропорты вернули курилки

В России и мире

Родственники Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
Общество 5

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Есть фонд Адвита.

    Мужчине здоровья.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    АвантычЕсть фонд Адвита. Мужчине здоровья.


    ++++++

  • Stat

    Stat
    49 минут назад

    А как же резервный фонд амурской области? Кому попало раздают налево и направо... Орлов?

  • ay

    ay
    44 минуты назад

    StatА как же резервный фонд амурской области? Кому попало раздают налево и направо... Орлов?


    Кому? Пострадальцам от перестрелок?

  • Алим

    Алим
    42 минуты назад

    Почему нет "голодного" телефона... С возможностью перевода на мобильный банк

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    12 минут назад

    Олегу Геннадьевичу здоровья, ау таможня,-своих не бросают !..

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь