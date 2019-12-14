В Белогорске огонь уничтожил квартиру в аварийном доме

13 декабря в 19:24 в Белогорске пожарным сообщили о пожаре на улице Транспортной. Произошло возгорание квартиры в двухэтажном многоквартирном жилом доме, который идет под расселение.

Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы ПЧ-4 в составе восьми человек и двух единиц техники. Через девять минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара повреждена квартира на первом этаже по всей площади. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL