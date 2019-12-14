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Снежный городок Благовещенска будет готов к 25 декабря

Снежный городок Благовещенска будет готов к 25 декабря

13 декабря в Благовещенске состоялось выездное совещание по готовности главной площади города к празднованию 2020 года. Ход работ проверила мэр амурской столицы Валентина Калита. Было озвучено, что снежный городок должны сдать к 25 декабря.

«В этом году изменения в снежном городке связаны с количеством ледовых фигур — их будет 35, что гораздо больше, чем было в предыдущие годы. Это обусловлено тем, что снежные фигуры, которых в этот раз сделают только 9, из-за яркого солнца быстро приходят в негодность. Горки будут выполнены в классическом стиле, но в этот раз мы решили вернуться к деревянным неразделимым скатам, так как ледяные в ходе эксплуатации становятся неровными, что доставляет дискомфорт при их использовании», — доложил мэру начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

В этом году тематика снежного городка на площади Ленина посвящена главному событию следующего года – 75-летию Победы и в целом Году памяти и славы. Кроме того, при выполнении снежных, ледовых фигур и горок будут использованы декоративные элементы русской народной культуры. Также установят 8 фигур, сделанных по эскизам жителей Благовещенска, — победителей конкурса эскизов, имена которых станут известны уже на следующей неделе.

«Сейчас на площади кипит работа: скульпторы создают снежные и ледяные фигуры, рабочие устанавливают декоративную подсветку, готовят площадку для катка. Это все очень большой труд. Декоративный забор и фигуры достаточно хрупкие, поэтому хочется, чтобы горожане помогли сберечь созданную для них же красоту», — подчеркнула Валентина Сергеевна.

Работа комиссии по приемке снежного городка запланирована на 25 декабря.

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#жизнь #праздники

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