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В Благовещенске в горящей хозпостройке нашли тела трех человек

В Благовещенске в горящей хозпостройке нашли тела трех человек

14 декабря рано утром благовещенским пожарным поступило сообщение о пожаре по улице Набережной. Произошло возгорание хозяйственной постройки. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 16 человек и 6 единиц техники.

Через 28 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара хозпостройка повреждена огнём по всей площади. В горящей хозпостройке были обнаружены тела трёх погибших.

Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на рядом стоящий ангар. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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