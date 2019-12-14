В правительстве РФ обсудили развитие электросетевого комплекса в Свободном

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов в ДФО. На подкомиссию был вынесен вопрос перераспределения средств из федерального бюджета, выделенных в рамках единой дальневосточной субсидии.

«Количество инвестиционных проектов, которым на Дальнем Востоке оказываются меры государственной поддержки, составляет 2 094. Количество растет еженедельно. В эксплуатацию уже введено 283 предприятия. Инвесторами фактически проинвестировано 788,5 миллиарда рублей. Создано 43 тысячи рабочих мест. Если говорить о развитии социальной инфраструктуры, то построено 68 объектов: 2 больницы, 4 школы, 4 спортивных комплекса, 2 детских сада, 3 культурно-досуговых цента, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, а также это спортплощадки, объекты инженерной инфраструктуры. Проведен капитальный ремонт в 104 учреждениях; закуплено оборудование для 32 больниц и 58 техникумов. Все это контролируется Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, лично губернаторами. Эту работу надо продолжать. Она важна», – отметил Юрий Трутнев.

Обсуждалось перераспределение в рамках мероприятий по строительству социальной инфраструктуры в точках экономического роста 655,1 миллиона рублей. Как пояснил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, они образовались в течение года в результате экономии по результатам реализации мероприятий и рисков неисполнения мероприятий в полном объеме. Предложения по перераспределению средств 2019 года представили пять регионов: Сахалинская область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Магаданская область. Кроме того, от четырех регионов поступили предложения о перераспределении средств 2020 года в объеме 1,57 миллиарда рублей.

Отдельное внимание было уделено созданию социальной инфраструктуры в городе Свободный Амурской области. Регионом было предложено включить для получения единой дальневосточной федеральной субсидии развитие электросетевого комплекса. Юрий Трутнев дал поручение Минэнерго России, Минстрою России, Минвостокразвития России совместно с правительством Амурской области рассмотреть предложение региона и вынести на очередное заседание подкомиссии мероприятие для принятия решения по включению объекта в план социального развития центров экономического роста Амурской области.