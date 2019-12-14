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Теплый зимний день: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря

Теплый зимний день: прогноз погоды в Приамурье на 14 декабря
Фото: komotoz.ru/

В Амурской области 14 декабря малооблачно, в большинстве районов без осадков. Слабый снег возможен лишь местами по северо-западу. Дует юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура составит минус 13…18 градусов, местами на северо-востоке будет минус 20…25.

В Благовещенске преимущественно ясно, ветер выбрал южное направление и разогнался до 5 метров в секунду. Термометры покажут 12…14 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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