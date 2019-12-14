Границу между Россией и Китаем внесли в Единый госреестр недвижимости

Участок границы с Китаем в Амурской области составил более 1,2 тысячи километра, в Приморском крае – более 1 тысячи километров. Ранее кадастровая палата также внесла в ЕГРН сведения о границе между Россией и Северной Кореей протяженностью 39,8 километра.