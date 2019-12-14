Гороскоп 14 декабря: Весам не стоит кричать, а Близнецы проявят осторожность

Восход Солнца: 08:21

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможны искушения плоти или любовная встреча, которая принесет много неприятностей. Избыток тщеславия может ввергнуть Вас в заблуждение относительно истинных намерений партнера.

Телец. Один из «чистых» дней. Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния и здоровья, и это нужно использовать. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, искать конструктивные решения. Планомерная деятельность приведет к небольшим, но перспективным изменениям.

Близнецы. Этот день не самый подходящий для того, чтобы думать о карьере. На службе сегодня Вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Сегодня лучше не вмешиваться ни в какие споры, так как Близнецов могут сделать виноватыми.

Рак. Возрастают духовные и творческие потенции,сексуальные возможности. Находчивость и трезвая оценка событий позволит справиться с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений, для вступления в брак, положительных изменений в личной жизни, зачатия. Существует вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки.

Читайте также

Гороскоп 9 – 15 декабря: у Тельцов новые знакомства, Весам требуется отдых

Лев. Опасный в эмоциональном плане день. Отмените намеченные визиты и проведите этот день дома, уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет Львам на пользу. Устройте небольшой семейный праздник. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами.

Дева. День покаяния, отпущения грехов, нравственного очищения. Исключите всякую агрессию, недоброжелательство, стремление доминировать. Нельзя ссориться, плакать, отказывать в просьбах. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Весы. День символизирует обманы, иллюзии, искушения. Будьте бдительны, опасайтесь сплетен и наговоров. Исключите общение с эгоистичными и агрессивными людьми. Не поддавайтесь влиянию всевозможных новых теорий в религии. Оставайтесь верными своим идеалам. Не принимайте никаких важных решений, не участвуйте в спорах и выжидайте. Если уже так случилось, что Вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика.

Скорпион. Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, некоторая эксцентричность в поступках и прямолинейность в высказываниях могут удивить окружающих и стать темой для пересудов. Звезды советуют сначала думать, а потом говорить или делать, а не наоборот.

Читайте также

Гороскоп на декабрь 2019 года: у Львов улучшится материальное положение, у Водолеев повысится уверенность в себе

Стрелец. Тяжелый трудовой день. Вероятны стычки с внешним окружением, например с соседями по дому. Как никогда ранее, Вам нужно проявить терпение и выдержку. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок. Сегодня у пожилых людей могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому стоит обратиться к специалисту.

Козерог. Звезды предупреждают, что период испытаний для Козерогов еще не закончился. Любая деятельность потребует от Вас больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. В личной жизни вероятны приятное известие или романтический поступок. Возможна поддержка людей, от которых вы не ждали понимания.

Водолей. Благоприятный день для новых знакомств, раскрепощения, супружеских отношений, новых увлечений. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких. Хороший день для коллективных занятий, общения.

Рыбы. Финансовое положение существенно не изменится. Вероятны неожиданные поступления, но «легкие» деньги будут уходить так же легко, как и пришли. День обещает успех мужчинам-Рыбам, занимающимся бизнесом. Им обеспечена поддержка вышестоящих лиц и провидения. Женщины-Рыбы могут рассчитывать на успех в любовных делах. Где бы они ни появились, им будут рады. День принесет массу удовольствий и приятных сюрпризов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев