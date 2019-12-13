Купить квартиру в Санкт-Петербурге или Москве, не выезжая из своего города: в Благовещенске набирает популярность новая услуга

Первые межрегиональные сделки благовещенские агентства недвижимости начали проводить несколько лет назад. Тогда в приоритете был Санкт-Петербург, и выбор был ограничен новостройками единичных застройщиков. Но в этом году ситуация изменилась.

- В нашей сети начал работу Центр межрегиональных сделок, - поясняет руководитель компании "Перспектива 24" в Благовещенске Андрей Луговой. - За несколько месяцев мы провели консультации для десятков людей, и помогли многим выбрать и купить жилье мечты в другом городе.

Для желающих приобрести недвижимость в другом городе есть два варианта решения вопроса. Первый - дистанционный.

- Человек приходит к нам на консультацию, мы связываемся со специалистом из интересующего города. Проводится обзорная онлайн-консультация, в ходе которой можно узнать все о ценах, районах и особенностях рынка недвижимости, - отмечает Андрей Луговой. - Затем мы берем на себя полное сопровождение сделки: при необходимости подаем заявку на ипотеку, проверяем юридическую чистоту недвижимости и т.д. Второй вариант - клиент передается агентству-партнеру, в котором мы уверены. Организуем встречу в аэропорту. Агент "от принимающей стороны" организует экскурсию по интересующим объектам, так что обычно покупатель определяется с квартирой в течение нескольких дней. При этом если речь идет о покупке новостройки, то услуги агентства не оплачиваются - в европейской части страны эти расходы берут на себя застройщики. Если покупка на вторичном рынке - комиссия составляет в среднем 3%.

Топ-3 направлений, которые выбирают амурчане - Санкт-Петербург, Москва, Калининград. Но это не единственные города, в которые переезжают наши земляки.

- Были сделки и в Твери, в Волгограде, Новосибирске. Кто-то едет ближе к родне, кто-то переезжает в связи со сменой места работы. Бывает и так, что людям просто нравится город, и они хотят в нем жить, - продолжает Андрей Николаевич.

Стоимость недвижимости в крупных городах, конечно, выше, чем в Благовещенске. Часто амурчане заблуждаются, считая, что по уровню цен на жилье наш город сравним с Санкт-Петербургом и Москвой. Продав жилье в Благовещенске, равноценное за эту же сумму можно купить не в городе, а в области (Московской, Ленинградской). Причем, в Санкт-Петербурге недвижимость дешевле, чем в Москве.