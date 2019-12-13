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13декабря
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сегодня, 19:28 1

В Благовещенске мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть

В Благовещенске мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть
Фото: novoetv.kz/

Вечером в пятницу, 13 декабря, в Благовещенске насмерть разбился мужчина. Он упал с 12-го этажа жилого дома, расположенного по улице Василенко. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Скорую на место происшествия вызвали очевидцы, они же рассказали, что при падении одетый в куртку мужчина кричал: «Помогите!».

В полиции информацию о смерти человека подтвердили, сообщив, что стражам порядка о случившемся стало известно от скорой помощи в 18:40. Правоохранители немедленно выехали на место. Там они выясняют причины и обстоятельства случившегося, также устанавливают личность погибшего.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Мудрый

    Мудрый
    7 минут назад

    Ужас.

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