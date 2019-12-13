Демографы говорят о рекордном сокращении населения России по итогам 2019 года

Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Росстата. Приток мигрантов не компенсирует ее, численность населения России, как и в прошлом году, сократится, утверждают демографы.

За январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тысячи человек, пишет РБК, опираясь на данные Росстата. Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году – 362 тысячи человек.

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Национальная цель – обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.

Миграционный приток за январь-сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тысячи и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе-сентябре она составила 236,9 тысячи человек). Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек.

Пиковые значения притока мигрантов приходятся на весенние-летние месяцы, и в ноябре-декабре маловероятно, что он сможет увеличиться настолько, чтобы покрыть естественную убыль населения, считает заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «До конца года ничего не изменится, население России сократится», – констатировала она.

Переломить ситуацию до конца года не получится, утверждает и ведущий научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян. «Никогда не бывало, чтобы естественная убыль к концу года притормаживала, а миграционный приток рос настолько, чтобы ее обогнать. Население по итогам года сократится, конечно», – сказал РБК демограф.

Таким образом, численность населения России в 2019 году уменьшится уже второй год подряд. В 2018 году населения сократилось впервые за десять лет на 96,4 тысячи человек (на 1 января 2019 года в России проживало 146,9 миллиона человек).