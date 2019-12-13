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13декабря
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сегодня, 21:06 20

Демографы говорят о рекордном сокращении населения России по итогам 2019 года

Демографы говорят о рекордном сокращении населения России по итогам 2019 года
Фото: reporter64.ru/

Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Росстата. Приток мигрантов не компенсирует ее, численность населения России, как и в прошлом году, сократится, утверждают демографы.

За январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тысячи человек, пишет РБК, опираясь на данные Росстата. Это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году – 362 тысячи человек.

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Национальная цель – обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.

Миграционный приток за январь-сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тысячи и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе-сентябре она составила 236,9 тысячи человек). Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек.

Пиковые значения притока мигрантов приходятся на весенние-летние месяцы, и в ноябре-декабре маловероятно, что он сможет увеличиться настолько, чтобы покрыть естественную убыль населения, считает заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «До конца года ничего не изменится, население России сократится», – констатировала она.

Переломить ситуацию до конца года не получится, утверждает и ведущий научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян. «Никогда не бывало, чтобы естественная убыль к концу года притормаживала, а миграционный приток рос настолько, чтобы ее обогнать. Население по итогам года сократится, конечно», – сказал РБК демограф.

Таким образом, численность населения России в 2019 году уменьшится уже второй год подряд. В 2018 году населения сократилось впервые за десять лет на 96,4 тысячи человек (на 1 января 2019 года в России проживало 146,9 миллиона человек).

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#жизнь

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Размер пенсий у неработающих пенсионеров-амурчан увеличится
Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    57 минут назад

    если ещё взять тех кто свалил из страны навсегда-то это будет чудовищно

  • Kadet_84

    Kadet_84
    54 минуты назад

    Ничего не помогает... Ни наставление Росстату "считать по новому", ни упрощённый порядок выдачи российских паспортов жителям "отдельных районов Украины". Население всё меньше и меньше...

  • Тахографист

    Тахографист
    45 минут назад

    Спасибо путену за это

  • От души

    От души
    42 минуты назад

    На соседней ветке пишут г-н Трутнев решил слово замолвить за нас в ДФО о снижении пенсионного возраста. Судя по статье скоро на пенсию выходить некому будет.

  • Stat

    Stat
    38 минут назад

    Ща перепись проведут за 30 лярдов и все будет ок.

  • DimonS

    DimonS
    27 минут назад

    Тахографист

    Спасибо путену за это



    А может Меченому и Ельцину? Ведь их поколение не хочет размножаться.

  • Myxira

    Myxira
    17 минут назад

    DimonS

    Тахографист

    Спасибо путену за это



    А может Меченому и Ельцину? Ведь их поколение не хочет размножаться.



    "горбачевское поколение" на сегодня вошло в пенсионный период... мало с пенсией кинули, так теперь еще и размножаться пора пришла?... Да и "ельцинское поколение"средний возраст миновало

  • 111paxa111

    111paxa111
    15 минут назад

    так за садик плату повышают с нового года, и ЖКХ и ТД, здесь бы самому выжить, сделайте бесплатное обеспечение хотя бы детей, детсад и школы без поборов

  • 111paxa111

    111paxa111
    13 минут назад

    люди и я в том числе думают как расплатиться с ипотекой, кредитами

  • 111paxa111

    111paxa111
    13 минут назад

    люди и я в том числе думают как расплатиться с ипотекой, кредитами

  • 111paxa111

    111paxa111
    13 минут назад

    люди и я в том числе думают как расплатиться с ипотекой, кредитами

  • 111paxa111

    111paxa111
    11 минут назад

    люблю детей, хочу ещё ребенка, но побаиваюсь

  • DimonS

    DimonS
    10 минут назад

    Myxira

    "горбачевское поколение" на сегодня вошло в пенсионный период



    В 33-34 года на пенсию? Горбатый вроде как в 85-м заступил. Если в таком возрасте на пенсию выходить, то надо было сверчок где-нибудь на Сахалине или Курилах служить.

    Или у Вас с математикой не ладно? :))

  • От души

    От души
    10 минут назад

    Myxira

    DimonS

    Тахографист

    Спасибо путену за это



    А может Меченому и Ельцину? Ведь их поколение не хочет размножаться.



    "горбачевское поколение" на сегодня вошло в пенсионный период... мало с пенсией кинули, так теперь еще и размножаться пора пришла?... Да и "ельцинское поколение"средний возраст миновало



    Есть стимул.

    "В Амурской области 155 139 неработающих пенсионеров – получателей страховых пенсий. Средний размер выплаты сейчас у них 15 271 руб. После индексации средний размер пенсии вырастет до 16 278 руб. (более 1 000 руб.)".

    В Приамурье 236 тысяч пенсионеров, из них количество неработающих пенсионеров – получателей страховых пенсий 155 тысяч человек.

    https://www.gzt-sv.ru/news/134876-150-tysyach-nerabotayushhih-pensionerov-priamurya

    Если взяться дружно.

  • От души

    От души
    8 минут назад

    DimonS

    Тахографист

    Спасибо путену за это



    А может Меченому и Ельцину? Ведь их поколение не хочет размножаться.



    А может писать повнимательнее надо?

  • Myxira

    Myxira
    7 минут назад

    DimonS

    Myxira

    "горбачевское поколение" на сегодня вошло в пенсионный период



    В 33-34 года на пенсию? Горбатый вроде как в 85-м заступил. Если в таком возрасте на пенсию выходить, то надо было сверчок где-нибудь на Сахалине или Курилах служить.

    Или у Вас с математикой не ладно? :))



    Это вы второй день своими расчетами удивляете форум.

  • 111paxa111

    111paxa111
    7 минут назад

    мне кажется сделали бы для детей всё по субсидиям, по минималка, и все бы лучше было

  • 111paxa111

    111paxa111
    1 минута назад

    всё на внешнюю политику упор делаем, нужно и во внутрь смотреть

  • DimonS

    DimonS
    43 секунды назад



    Это вы второй день своими расчетами удивляете форум.



    То есть с 1985 года люди уже на пенсию должны уйти? Калькулятор дать или все еще сможете в стобик вычислить 2019 - 1985?

    Что не так? У вас получается 65?

  • 111paxa111

    111paxa111
    23 секунды назад

    у меня у бабушки было 8 детей, и ничего не было, я это понимаю, но времена изменились

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