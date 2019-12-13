Заемщики смогут вернуть часть страховки при досрочном гашении кредита

Госдума приняла закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита. Кроме того, этот закон позволяет получить потребкредит без страховки по увеличенной процентной ставке.

Документ предоставляет заемщику право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе.

Закон обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна, но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.

В законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом «периоде охлаждения» – в течение 14 календарных дней от страховки по потребкредиту можно отказаться. Правда, в этом случае банк может увеличить ставку до уровня, действовавшего на момент заключения договора для таких кредитов без страховки, но не выше текущего уровня.

Первое чтение прошло еще в сентябре 2018 года, а затем движение документа застопорилось. Как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, одним из основных спорных вопросов было, распространять ли действие закона на договоры страхования, заключенные до его вступления в силу. Этот вопрос был решен не в пользу заемщиков – закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее потребкредиты со страховкой.

Госдума также приняла поправки в Гражданский кодекс, которые закрепляют возможность возврата заемщику-гражданину части уплаченной им страховой премии на основании не только договора, но и закона. В настоящее время при досрочном отказе от договора страхования уплаченная страховщику премия возврату не подлежит, если договором не предусмотрено иное. А в случае досрочного возврата всей суммы кредита заемщику зачастую отказывают в возврате части страховой премии за неистекший период страхования, ссылаясь, в том числе, на ГК.