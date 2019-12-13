В Благовещенске пожарные спасли мужчину (видео)

В пятницу, 13 декабря, благовещенские огнеборцы выезжали на тушение квартиры в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре в переулке Пограничный поступило в 15:34.

Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона – 28 человек и шесть единиц техники. На тушение огня потребовалось 25 минут. Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли мужчину из соседней квартиры.

По информации Главного управления МЧС России по Амурской области, в результате пожара в квартире уничтожены вещи на площади около пяти квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.