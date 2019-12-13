Проект капремонта моста через Зею в Благовещенске создадут московские проектировщики

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В Благовещенске подписан контракт на создание проекта капитального ремонта моста через Зею. Документацию разработает московская компания «Петромоделинг проект» за 29,6 миллиона рублей.

В рамках исполнения контракта должны пройти изыскательские работы, затем подрядчик разработает проектную и рабочую документацию. После – проект пройдет государственную экспертизу в Дальневосточном филиале ФАУ «Главгосэкспертиза».

Документ должен быть готов до 31 августа 2020 года. Предполагается, что он предусмотрит замену гидроизоляции, дорожной одежды и деформационных швов, ремонт пролетных строений, восстановление антикоррозийного покрытия металлических конструкций, гидроизоляционного покрытия железобетонных конструкций, ликвидацию воронок размыва у опор моста.

Как сообщало Амур.инфо, первый конкурс на выполнение проекта капремонта моста через Зею проводился в августе 2019 года. Начальная цена тогда составляла – 30,4 миллиона рублей. Желающих выполнить работы не нашлось. Не было подано ни одной заявки. Затем был объявлен второй аукцион, рамках которого определили подрядчика.

Последнее обследование моста проводилось в 2018 году специалистами «Архитектурно-строительной компании» из Магнитогорска Челябинской области. В научно-техническом отчете, созданном этой организацией, содержится дефектная ведомость Зейского моста.

Ведомость содержит 53 вида дефектов. В том числе: растрескивание и сколы цементно-песчаной выравнивающей подливки верхних обрезов опор, деформации и обрывы элементов перильных ограждений на опорах, разрушение бетонных плит, разрушение бетона межплитных швов, локальные погибы элементов связей и поперечных диафрагм пролетных строений, срезы балок верхнего пояса по опоре № 20, поверхностная коррозия болтовых соединений элементов пролетных строений, наличие поперечных трещин в асфальте и так далее.

В целом по результатом обследования 2018 года, сооружение было признано ремонтопригодным. Аварийным мост не является. Переправа была построена в 1981 году. Капитально мост не ремонтировался ни разу.