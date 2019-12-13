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сегодня, 17:42 0

В Благовещенске полицейские нашли грабителей по отпечатку пальца

В Благовещенске полицейские нашли грабителей по отпечатку пальца
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья сотрудники полиции установили подозреваемых в грабеже с помощью дактилоскопической экспертизы. Злоумышленники забрали у 18-летнего горожанина сотовый, ноутбук и очки виртуальной реальности.

Предварительно установлено, что в одном из торговых центров города амурчанин встретился со знакомым, с которым ранее у него был конфликт. Тот был не один, с друзьями. Вечером они пришли к парню домой и стали требовать деньги. Из квартиры злоумышленники забрали сотовый телефон, ноутбук и VR-очки. Потерпевший обратился в полицию.

По факту грабежа сотрудники МО МВД России «Благовещенский» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. В ходе осмотра места происшествия эксперт обнаружил след пальца руки. Полицейские установили, что отпечаток принадлежит ранее судимому гражданину 2002 года рождения. Далее установлено, что в квартире в момент совершения преступления был его знакомый 1998 года рождения. Молодой человек также ранее привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности, а также возможных соучастников преступлений.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в управлении МВД РФ по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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