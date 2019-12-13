Выросло число регионов РФ, где 31 декабря объявлен выходным днем

Это: Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Республика Крым, Псковская область, Республика Хакасия, Самарская область, Владимирская область, Свердловская область, Кировская область, Ставропольский край, Курганская область, Томская область, Ленинградская область.

В перечне регионов, в которых выходной день «одобрен и рекомендован», указаны два – Ульяновская область и Новосибирская область.

Ранее сообщалось о шести регионах России, где 31 декабря станет выходным днем.