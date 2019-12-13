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13декабря
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сегодня, 19:50 2

Выросло число регионов РФ, где 31 декабря объявлен выходным днем

Выросло число регионов РФ, где 31 декабря объявлен выходным днем
Фото: pixabay.com

В России выросло число регионов, где 31 декабря объявлен выходным днем. Как следует из инфографики ТАСС, теперь их тринадцать.

Это: Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Республика Крым, Псковская область, Республика Хакасия, Самарская область, Владимирская область, Свердловская область, Кировская область, Ставропольский край, Курганская область, Томская область, Ленинградская область.

В перечне регионов, в которых выходной день «одобрен и рекомендован», указаны два – Ульяновская область и Новосибирская область.

Ранее сообщалось о шести регионах России, где 31 декабря станет выходным днем.

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#Новый год #отдых #праздники

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    Орлов проснись!

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    ДВ как всегда в ..опе.

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