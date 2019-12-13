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13декабря
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сегодня, 17:30 0

В Хабаровске с набережной украли зеленого оленя

В Хабаровске с набережной украли зеленого оленя
Фото: todaykhv.ru

Оленя зеленого цвета стащили с набережной в Хабаровске. Такая кража произошла здесь впервые. Неизвестных запечатлела камера видеонаблюдения. С помощью видеокамер рассчитывают раскрыть и преступление в Комсомольске, где спилили 4-метровую ель.

«По всему стадиону им. Ленина у нас установлена система видеонаблюдения, поэтому при просмотре записи с камер удалось установить, что фигуру оленя украли трое неизвестных в возрасте от 18 до 20 лет. Вырвав конструкцию, молодые люди потащили ее в сторону Амурского бульвара. Такой акт вандализма произошел у нас в первый раз. Помимо того, что они похитили оленя, злоумышленники еще и разбили подсветку, а с центральной елки, что у «Черного тюльпана» сняли елочные украшения. Мы уже написали заявление, сотрудники полиции проводят проверку, – уточнил информагентству «Хабаровский край сегодня» заместитель генерального директора по безопасности, начальник службы безопасности Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края Ярослав Чебоксаров.

В дирекции надеются, что сотрудники правоохранительных органов довольно скоро установят неизвестных.

Этот зеленый олень входил в композицию, которую установили напротив здания УКСК. Набережную Хабаровска украшают много таких декоративных фигур. Приблизительная стоимость зеленого украденного копытного составляет порядка 60 тысяч рублей.

Вторая предновогодняя кража в Хабаровском крае произошла в Комсомольске-на-Амуре. Ночью кому-то понадобилась четырёхметровая живая ель, ее срубили и вывезли в неизвестном направлении. Заявление о пропаже написало руководство Дома культуры «Алмаз», на территории которого росло дерево. Сотрудники бюджетного учреждения рассчитывают, что раскрыть преступление помогут записи с камер видеонаблюдения, пишет Vostok.Today.

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#Дальний Восток #происшествия

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