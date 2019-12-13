В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками отца

В Москве врачи нашли наркотик в крови трехлетнего мальчика, которго госпитализировали с менингитом. По имеющейся информации, вещество принадлежало отцу ребенка.

По данным РЕН ТВ, 11 декабря мать отвезла ребенка в больницу «в связи с его состоянием». Предположительно, мальчик отравился наркотическим веществом.

Отец ребенка заявил, что несколько дней назад к нему в гости приходил друг, который принес с собой марихуану и употребил наркотик в подъезде. Оставшееся мужчина оставил себе, чтобы употребить позже. Каким образом и когда ребенок употребил марихуану, родители не заметили.

Позже в ряде СМИ появилась информация, что мальчик отравился не марихуаной, а гашишем. По факту происшествия проводится проверка.

В мае сообщалось о ребенке, который принес наркотики в детский сад. Незнакомец попросил мальчика спрятать пакет с наркотиками на территории учебного заведения.