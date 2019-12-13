В Амурской области водитель пожарной машины спас троих соседских малышей

В селе Нижняя Полтавка Константиновского района водитель пожарного автомобиля спас троих детей. Находясь дома, Александр Бревников почувствовал запах дыма у соседей. Там был пожар. В квартире находились дети – двое задыхались на диване, а годовалый малыш случайно нашелся в ворохе вещей.

На стук мужчины дверь никто не открыл. Тогда он открыл дверь и увидел, что внутри сильное задымление. Пожарный сразу приступил к обследованию комнат, в одной из которых обнаружил на диване двух маленьких детей 2018 и 2017 года рождения. Они задыхались.

Бревников немедленно открыл окна и по телефону вызвал врача. Пока медики мчались на помощь, пожарный одел детей, чтобы вынести их на улицу. Кода он доставал вещи из детской кроватки, под ворохом тряпок обнаружил еще одного годовалого ребенка. Троих малышей Александр вынес на свежий воздух. Детям оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в Константиновскую больницу.

В связи с тем, что горения в квартире не было, пожарный автомобиль пожарного поста на место задымления не выезжал. После спасательной операции пожарные осмотрели квартиру и выявили, что задымление произошло в результате неисправности печи и нарушения правил пожарной эксплуатации отопительного оборудования.

Это произошло больше месяца назад, 9 ноября, а стало известно только сейчас.

Как сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ, начальник филиала второго отряда противопожарной службы области Андрей Карченко обратился с ходатайством к начальнику Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности о награждении участника спасения детей.