Жильцов 5-этажки в Благовещенске навещают мыши

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратилась жительница 5-этажного дома в Благовещенске на улице Забурхановской. Горожанка сообщила, что в здании появились мыши.

«Наш дом находится на Забурхановской (…), внизу расположена пекарня. Началось это все, наверное, недели две назад или чуть раньше. Сначала я у себя в комнате обнаружила бегающую мышь. Видимо, она откуда-то пришла, с пекарни. Мы обратились к старшей дома. Старшая дома была в курсе этой ситуации. (…) В итоге мыши добрались до второго этажа. Потом пришла вторая мышь, которую я уже поймала, но тогда ее не сфотографировали. И вот вчера пришла третья мышь – мы зафиксировали этот факт», – рассказала благовещенка.

По ее словам, проблема не решается. «Я так понимаю, старшая дома не собирается обращаться в Роспотребнадзор. (…) Управляющая компания, в которую мы тоже обращались с просьбой помочь, нам ответила: "Купите ловушки". В итоге, насколько я знаю от соседей, все-таки управляющая приезжала, разбросала какую-то отраву в подвале. Смысл этой отравы, если их в подвале-то нет, этих мышей? Они бегают в пекарне. У пекарщиков, вроде как, стоит ультразвуковой свисток, который этих мышей разгоняет, и они бегут по ходам и находят, где выйти», – говорит горожанка.

Собеседница на вопрос о личном обращении в Роспотребнадзор пояснила, что не является собственником жилья. «Я не могу подать в Роспотребнадзор, должны все-таки это делать собственники», – сказала горожанка.

ИА «Амур.инфо» обратилось по телефону в пекарню, упомянутую благовещенкой. Там от проблем с грызунами открестились. «У нас договор заключен с городской дезинфекционной станцией. У нас регулярно, два раза в месяц, приходят мышей травят. У нас все в этом плане нормально – мышей нету. (…) Они же домики ставят, проверяют заслеженность / незаслеженность – у нас все нормально», – сказала представитель руководителя пекарни.

В управляющей компании дома агентству не смогли оперативно предоставить комментарий, порекомендовав обратиться с этим вопросом в понедельник, 16 декабря.

ИА «Амур.инфо» напоминает, что в управлении Роспотребнадзора по Амурской области работает горячая линия. Подробности можно узнать по ссылке: 28.rospotrebnadzor.ru/leadership/?p=737.