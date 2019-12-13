В Белогорске может увеличиться размер родительской платы за детский сад

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел совещание, касающееся родительской платы за содержание детей в муниципальных детских садах. В настоящее время она составляет 185 рублей в день и остается неизменной на протяжении последних пяти лет.

Постановлением губернатора максимальный размер родительской платы для Белогорска установлен в пределах 239 рублей.

«Пребывание детей в детских садах обеспечивается из трех источников: областного и городского бюджетов, родительской платы, – отметила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. – Предельные размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливаются постановлением губернатора. Накануне оно было опубликовано, и для Белогорска на 2020 год максимальный размер родительской платы установлен в сумме 239 рублей. На протяжении последних лет предельное значение составляло 212 рублей, по факту родители платили по 185 рублей».

На совещании было особо отмечено, что родители имеют право на компенсацию части затрат по оплате за детский сад, исходя из среднего размера родительской платы по региону: 20 % за первого ребенка, 50 % за второго ребенка, 70 % за третьего и последующих детей. За содержание детей с ограниченными физическими возможностями здоровья родительская плата не взимается вовсе.

В ходе совещания глава Белогорска поручил представить ему в срок до 19 декабря предложения и расчеты родительской платы с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.