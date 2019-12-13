Мэр Тынды: мы максимально открыты для горожан

«Оппозиционно-настроенные депутаты просто блокировали принятие изменений в устав. Изменения по большому счету формальные, надо было просто привести устав в соответствии с федеральным законом. И без объяснения причин такой бойкот, конечно, жители расценили его объективно, и те депутаты настроили против себя многих горожан», – говорит мэр.

По словам Марины Валентиновны, депутатам удалось найти компромисс, и тындинские власти надеются, что Дума начнет плодотворно работать.

В Тынде все заседания Думы проходят в прямом эфире. Кроме этого, на заседание могут приходить все желающие. И после основной повестки мэр и его заместители отвечают на вопросы горожан.

«Мы знаем, что люди хотят, что их беспокоит. И мы не откладываем проблемы в долгий ящик, чтобы они не накапливались, как снежный ком. Вот во время приездов губернатора и уполномоченного по правам человека местных вопросов было мало. Потому что местные вопросы по максимуму мы решаем на месте. Для этого и нужны органы самоуправления», – объясняет Марина Михайлова.

В интервью затронули тему «золотых парашютов». В мае этого года областной суд признал 91 статью устава Тынды, устанавливающую эти выплаты, незаконной.

«Получается, что порядка 50 тысяч рублей на одного человека выплачивает городской бюджет. Это доплата идет к государственной пенсии. У нас таких 4 человека, которые раньше занимали выборные должности. В итоге можно сидеть-высиживать заработную плату и потом еще такую доплату пожизненно получать. Я полагаю, что, когда бюджет дефицитный, причем остро-дефицитный, глава себе такого позволить не может», – считает мэр.

Сейчас в мэрии ожидают решения Верховного суда, но уже говорят, что планируют дальше бороться за отмену пресловутой статьи.