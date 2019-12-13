Василий Орлов купил гитару для 13-летнего мальчика из Тынды

Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнил новогоднее желание мальчика из Тынды. 13-летний Ваня мечтал о гитаре. Глава Приамурья показал, какой инструмент получит Иван.

«Выполняю новогоднее желание Вани Рожкова. Его письмо мне досталось с "Елки желаний". Ваня живет в Тындинском социально-реабилитационном центре. Как он сам написал, он увлекается "игранием на гитаре" и мечтает о таком подарке на Новый год. Более 500 детей из приютов и интернатов получат подарки от Деда Мороза. Спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся на эту добрую акцию и порадует детей к празднику!» – поблагодарил Василий Орлов в своем инстаграм-аккаунте.

Акция «Елка желаний» проводится второй раз. На новогоднем дереве, установленном в фойе правительства Амурской области, развешаны конверты с пожеланиями детей, оставшихся без семьи на Новый год. В этом году елку поставили в холле Общественно-культурного центра. «В этом году мы собрали более 500 пожеланий. И каждый ребенок из детского дома получит подарок. Осталось чуть меньше половины. У каждого из вас есть возможность взять конверт и почувствовать себя Дедом Морозом», – сказал глава Приамурья. Василию Орлову досталось пожелание 13-летнего Ивана – парень попросил у Деда Мороза гитару.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в прошлом году губернатор стал Дедом Морозом для двух воспитанников детских домов. Девочке из Поярковского центра «Доверие» Василий Орлов подарил игру «Монополия», а мальчику из белогорского центра «Радуга» – полицейскую машину на пульте управления.

Стать Дедом Морозом может каждый. Условия участия в акции можно узнать в министерстве социальной защиты населения по адресу: улица Шимановского, 8, (4162) 200-785.