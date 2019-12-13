Волочкова кардинально изменила внешность ради возлюбленного

43-летняя балерина Анастасия Волочкова в преддверии Нового года решилась на смелое преображение. Балерина сменила прическу и примерила эффектный наряд.

Звезда снова привлекла к себе внимание публики. Однако на этот раз балерина удивила не шпагатом или откровенным бикини, а новым имиджем.

Анастасия стала длинноволосой блондинкой с короткой прямой челкой. Очевидно, что артистка не могла так быстро отрастить волосы. Судя по всему, она преобразилась с помощью парика. Балерина также примерила яркое синее платье-кимоно с поясом на талии.

«Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?» – написала Волочкова под фото.

Многие поклонники оценили преображение балерины и засыпали ее комплиментами: «Ты божественна», «Какая же ты красивая, лучше всех!», «Тебе к лицу эти перемены», «Любовь творит чудеса».