В Еврейской автономии ждут, что новый губернатор быстрее введет мост через Амур в Китай

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

«Мы рассчитываем на то, что новый руководитель сможет ускорить работу по завершению строительства и вводу в эксплуатацию моста Нижнеленинское – Тунцзян, чего регион ожидает уже давно. Мост позволит использовать весь транзитный потенциал области, а соответственно, дать импульс развития местному бизнес», – сказал председатель Торгово-промышленной палаты ЕАО Михаил Половинко.

Значительная часть предприятий в области, в том числе добывающих, ориентирована на работу с Китаем. С запуском моста, они получат возможность реализовать свои проекты с наибольшей экономической пользой для региона. Мост Нижнеленинское – Тунцзян – это первый железнодорожный мост между странами. Его длина составляет 2 209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части.

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году, сроки его сдачи неоднократно переносились, последним назывался 2020 год. На 25 % (2,5 миллиарда рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75 % – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). Его стоимость оценивалась в 9 миллиардов рублей.

Руководить Инвестиционного агентства ЕАО Михаил Юркин указал также на необходимость обратить внимание на строительство дорог к месторождениям полезных ископаемых в области. Так, крупное месторождение брусита в области можно будет вовлечь в оборот со строительством дороги к нему, стоимость которой оценивается в 8 миллиардов рублей. Гольдштейн, по его мнению, сможет донести значимость таких проектов до федерального центра.

Нужна поддержка и другим добывающим проектам, в частности в разработке месторождения графита.

«Отсутствие инфраструктуры сдерживает инвесторов, российских и зарубежных. Еще одним таким сдерживающим фактором является невозможность задействовать большие площади земли в сельском хозяйстве. Нужны значительные вложения средств в мелиорацию и раскисление почв. Интерес к работе в сфере сельского хозяйства в ЕАО проявляют китайские инвесторы, в том числе крупнейшая китайская сельскохозяйственная корпорация Country Garden Group», – заключил Юркин.